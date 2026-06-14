En esta noticia Así queda la tabla de posiciones Fórmula 1 tras el GP de Barcelona

Franco Colapinto tuvo una gran actuación en el GP de Barcelona: largó 13° y finalizó en la 8ª posición para sumar cuatro puntos para Alpine.‍ Lewis Hamilton se quedó con la victoria y elevó a 106 su propio récord histórico de victorias en la F1 al lograr la primera desde que pilota para Ferrari, la séptima en la pista catalana.

Hamilton se impuso por delante de sus compatriotas George Russell (Mercedes) y Lando Norris (McLaren), que fueron segundo y tercero, respectivamente. El líder del campeonato, Andrea Kimi Antonelli, tuvo que abandonar y perdió terreno en la pelea por el título.

Por su parte, Colapinto recuperó el gran nivel que venía demostrando en semanas anteriores y que le permitió terminar séptimo y sexto respectivamente en los Grandes Premio de Miami y Canadá, en los que fueron sus mejores resultados en la categoría. Al mismo tiempo, ya es el cuarto argentino con más puntos en la historia de la F1, solo detrás de Juan Manuel Fangio, Carlos Reutemann y José Froilán González.

Entre sus logros más destacados se encuentran el GP de Azerbaiyán 2024, manejando para Williams, donde se convirtió en el primer argentino en sumar puntos en 42 años tras terminar 8°.Luego, ya como piloto de Alpine, logró su mejor resultado histórico en el GP de Canadá 2026 al cruzar la meta en el 6° puesto.

El piloto argentino llegaba a este Gran Premio luego de tener una muy floja actuación en Mónaco, donde no pudo destacar en ningún momento y además terminó decimoquinto entre los 15 que terminaron la carrera.

En lo que va del año, Colapinto ya sumó diecinueve puntos, por lo que se ubica undécimo en el campeonato de pilotos. En lo que respecta a la pelea por el título, el cómodo líder sigue siendo el italiano Andrea Kimi Antonelli.

EFE

Antonelli, de solo 19 años, tiene 156 puntos y le saca 51 a su escolta, que es el británico y siete veces campeón, Lewis Hamilton (Ferrari), mientras que en la tercera colocación está el también británico George Russell (Mercedes).

Más abajo, con 75 y 73 unidades respectivamente, están el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el británico Lando Norris (McLaren).

La actividad en el GP de España comenzó el viernes con las primeras prácticas libres, mientras que este sábado se llevó a cabo la tercera sesión de entrenamientos. Colapinto fue 10.º en la FP1 con 1:17.893 y 15.º en la FP2 con 1:17.051, mostrando una actuación discreta. En la tercera terminó en la 14° posición.

En la clasificación, en tanto, el oriundo de Pilar quedó en la 13° posición, lugar que ocupó en la grilla durante la partida de la carrera.

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