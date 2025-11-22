Repavimentarán la ruta más popular del país con destino a la Costa y miles de turistas estarán beneficiados Fuente: AUBASA

En el marco de una serie de diferentes trabajos de vialidad, la empresa AUBASA anunció dos obras de máxima importancia en las rutas 11 y 2, dos trazas vitales para la Costa Atlántica y la ciudad de Mar del Plata.

Cómo serán las obras en las rutas clave para ir a la Costa

Durante una conferencia de prensa en el presidente de AUBASA, José Arteaga, anunció que la Ruta Provincial Número 2 será repavimentada y que se realizará la obra para convertir la Ruta Provincial Número 11 en doble mano en los tramos restantes.

Cuáles son las obras en la Ruta 2

En este sentido, se informó que próximamente se llevará a cabo la licitación para finalizar la repavimentación de la Ruta Provincial Número 2 en el tramo comprendido entre Coronel Vidal (Mar Chiquita) con la ciudad de Mar del Plata.

Dicha obra tiene como objetivo reacondicionar la traza para incrementar el flujo turístico en una de las rutas más importantes de la provincia y continuar con el proyecto que se inició con el trayecto entre La Plata y Dolores, y que continúa con la ejecución entre Dolores y Maipú.

Cuáles son las obras en la Ruta 11

En lo que respecta a la Ruta Provincial Número 11, José Arteaga manifestó que “la idea es terminar para diciembre de 2027 toda la ruta 11 en doble mano, entre Mar del Plata y Esquina de Crotto”, señaló en referencia al trayecto que conecta a la RP11 con la RP63, y que se enlaza con la autovía 2.

Repavimentarán la ruta más popular del país con destino a la Costa y miles de turistas estarán beneficiados Fuente: AUBASA

De tal modo, otro de los proyectos en la Ruta 11 es realizar la traza de doble carril entre la ciudad de Mar de Ajó y Pinamar, que actualmente es de una sola mano. De tal modo, sostuvo que “tener toda la ruta 11 como autovía es un viejo anhelo de la provincia de Buenos Aires”, finalizó.

Cuándo se finalizarán las obras en las rutas 2 y 11

El proyecto integral de repavimentación y ampliación de las carreteras provinciales 2 y 11 forma de la red de obras 2024-2027, cuyo objetivo es poder concluir con dichos trabajos dentro del plazo de los próximos dos años.

Asimismo, estas obras tienen como fin incrementar los índices de seguridad vial en las carreteras con destino a la costa atlántica y brindar la posibilidad de mejorar el flujo de tránsito, achicando los tiempos de viaje y permitiendo el ingreso de un mayor caudal de turistas.