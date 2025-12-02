La Administración General de Vialidad Nacional anunció una nueva obra en una ruta estratégica de la Provincia de Buenos Aires que contempla la conversión en autovía y que se pavimenten las colectoras a lo largo de 5 kilómetros en una inversión que alcanza los $ 1620 millones .

La ampliación de este importante camino también proyecta la construcción de una nueva rotonda y el paso en alto nivel en la zona. Además, se suma a otras licitaciones de más de 40 kilómetros que se firmaron durante los últimos años.

¿Cuál es la ruta que se transformará en autovía?

La obra implica la creación de una autovía con control total de accesos y colectoras pavimentadas sobre los 4,5 kilómetros que conectan Las Flores con la intersección de la ruta provincial 30, donde se realizará el puente.

Esta nueva obra se suma a la de Cañuelas, licitada y adjudicada en mayo, y al tramo de la vía Monte- Azul que contempla desde el kilómetro 113 al km. 141 y conecta San Miguel del Monte con Gorchs.

La nueva obra en ruta 3 implicará la ampliación a una autovía.

El objetivo final de este proyecto es transformar en autovía el tramo de la ruta nacional 3 que conecta las Flores con Tandil, para luego poder extender ese proyecto desde la reconocida ciudad bonaerense hasta la Capital federal.

¿Cuándo se realizará la obra para finalizar la autovía?

El diputado nacional kirchnerista, Rogelio Iparaguirre, anunció que ya se firmó el contrato de obra y se está terminando de construir los centros de apoyo al costado de la ruta para avanzar en el trabajo para el tramo Monte-Gorchs.

“A partir de la obra pública, que continúa impulsando la economía, se mejora la calidad de vida de todos y todas”, indicó el legislador, que también criticó a las gestiones del PRO que había anunciado las obras, según señaló el funcionario.

La Secretaría de Obras Públicas de la Nación, a través de Vialidad Nacional, avanzará con estas obras que tienen como objetivo principal mejorar la circulación y la seguridad vial en diferentes municipios bonaerenses.