Marcelo Mazzón dejó de ser el director ejecutivo de Abappra, la cámara que nuclea a los bancos públicos. Mazzón había sido designado en enero de 2021 por el entonces presidente de la entidad y del Banco Nación, Eduardo Hecker, en un cargo que se encontraba vacante desde el retiro de Demetrio Bravo Aguilar en diciembre del 2019.

El titular de Abappra siempre fue el presidente de turno del BNA, pero cuando el Nación decidió retirarse de la institución, el titular del Provincia, Juan Cuattromo, pasó a ser el número uno de la entidad.

Nuevo CEO

Pablo Vassallo, secretario técnico de Abappra, es el CEO interino hasta que encuentren un reemplazo. Para eso, están eligiendo entre seis headhunters para que se encarguen de la búsqueda.

Para Abappra, la salida del Nación y del Bice fue un golpe duro para sus finanzas, ya que cada entidades le aporta varios millones como socio a la cámara.

El Papa

A Mazzón le decían en la jerga ‘El Papa’, ya que caía bien con todos, y hablaba tanto con las autoridades del Banco Central como con todo el resto.

De ahí que la búsqueda se orientará hacia un perfil técnico bancario que sirva para mantener la institucionalidad, y que ningún otro banco provincial, en especial de las provincias que domina el PRPO o los radicales, como Corrientes, Chubut o Santa Fé, quieran irse para Adeba.

Rumores

Los rumores puertas afuera, desmentidos por el Nación, hablaban de dos puntos clave, acerca de los temas de agenda de por qué se fue el BNA de Abappra.

Por un lado, las tasas municipales, donde el Nación quiere ir con todo contra los municipios bonaerenses que les suben las tasas y que, por ende, encarecen los créditos. La vicepresidencia de la entidad la tenía el Banco Provincia, que debe cuidar las espaldas del gobernador Axel Kicillof.

Rosca política

Por el otro, la intención del BNA es ir con los tapones de punta contra las fintech, en especial contra Mercado Pago.

“Ninguno de esos temas tienen que ver con estar o no en alguna de las cámaras”, señalaron desde el Nación.

“La salida del BNA es por cuestiones políticas. No está muy claro el motivo“, dicen algunas de las entidades que forman parte de la rosca de Abappra. Recuerdan, incluso, que el BNA forzó a que la asociación de bancos públicos sacara un comunicado en contra de la provincia de Santa Fe por los impuestos a la actividad financiera.

“¿Será que ya no se sienten públicos y por eso se van?”, chicanean en el ambiente de los bancos públicos.

Adeba

Con la salida de Nación de Abappra queda Adeba como la principal cámara bancaria del país. En el ranking de depósitos por cámaras, Adeba pasa a liderar con el 35% del market share y $ 51 billones, seguido por Aba con el 24% del mercado y $ 34 billones, y en tercer puesto aparecería esta mono cámara donde solamente se encuentre el Banco Nación con el 21% del share y $ 31 billones, superando a Abappra, que ahora se quedaría con el 20% del mercado y $ 29 billones de depósitos.

Si la medición es por patrimonio neto, los bancos nucleados en Adeba también liderarían con el 32% del mercado y $ 17 billones y el BNA aparecería en segundo lugar con el 28% del share y $ 15 billones, mientras Aba y Abappra compartiría el tercer puesto, con el 20% y $ 11 billones de patrimonio neto cada una de las cámaras.

Otra forma de medición es en cuanto a los activos. En ese caso, los bancos de capital nacional tienen el 35% con $ 78 billones, seguidos por los de capital extranjero con 23% del market share y $ 51 billones, mientras en tercer lugar aparecería el Nación con 22% y $ 48 billones, en tanto que los bancos públicos ostentarían el 20% con $ 43 billones.

En cuanto a cantidad de bancos en cada asociación, Adeba tiene el 54% con 29, Abappra el 29% con 16 y Aba el 17% con 9 entidades.