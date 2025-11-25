El nuevo gigante de América: construyen el edificio más alto del continente y será un ícono arquitectónico

La Ruta Nacional 8, uno de los corredores viales más importantes del país, se encuentra en plena remodelación para mejorar la seguridad y garantizar la estabilidad del trazado. Las obras se llevan a cabo en puntos clave del tramo Pilar-Pergamino, donde se registran altos niveles de circulación diaria de vehículos particulares y transporte de carga.

Trabajos en la Ruta Nacional 8: ¿cuáles son las actividades en curso?

La empresa Sacde opera en la zona de bajada Da Fonte, cerca de Arroyo Dulce, para estabilizar los taludes y reforzar los terraplenes afectados por deslizamientos de tierra.

Las tareas incluyen movimiento de suelos, relleno con maquinaria pesada y drenaje superficial para prevenir nuevos deslizamientos. Desde agosto, técnicos de Sacde y Vialidad Nacional realizaron relevamientos y planificaron una obra de refuerzo estructural en los laterales de la autopista.

El objetivo es evitar daños en el pavimento y garantizar la seguridad vial en un tramo clave del corredor.Los trabajos continuarán durante los próximos días hasta finalizar la nivelación y compactación del terraplén. Luego se avanzará con el perfilado y reacondicionamiento de las banquinas.

Ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar

En paralelo, se concluyó la obra de ensanchamiento y repavimentación de la Ruta 8 en Pilar, entre la Avenida Tratado del Pilar y la calle San Martín.

El intendente Federico Achával resaltó el impacto positivo del proyecto: “Ya hay un nuevo tramo finalizado de esta obra que transforma de manera integral el centro de Pilar. Para nosotros esta obra es fundamental, porque nos permite potenciar la actividad, favorecer la circulación en este punto estratégico del distrito y mejorar la vida de nuestros vecinos” .

La segunda etapa incluyó ampliación de carriles, renovación de veredas, instalación de luminarias LED, nuevos refugios para el transporte público y mejoras en los espacios de estacionamiento.

¿Cuáles son las nuevas obras en la Ruta 8?

La obra forma parte de un plan integral de modernización urbana que busca renovar los principales corredores viales del distrito. Tras completar los tramos entre Yrigoyen, Tratado del Pilar y San Martín, el Municipio avanza en el cruce de Ruta 8 y Tratado del Pilar y en detalles de demarcación, cordones y veredas hasta la avenida Zeballos.

La tercera etapa incluye la repavimentación del tramo que conecta Zeballos con la avenida Kirchner. En 2023, el presidente Alberto Fernández inauguró la finalización de la Autopista RN 8 que une las localidades bonaerenses de Pilar con Pergamino, una obra que comenzó en 2006, se paralizó y luego se retomó al iniciar la actual gestión.

En Buenos Aires, donde transitan más de 24.000 personas usuarias por día, forma parte de las seis rutas radiales, junto a las rutas nacionales 3, 7, 5, 205 y AU 9.

Mejoras en la Ruta Nacional 8: señalización y controles de velocidad

La Ruta Nacional 8 también se beneficiará de la implementación de sistemas de monitoreo en tiempo real, que permitirán detectar y gestionar el tráfico de manera más eficiente.

Estas tecnologías ayudarán a reducir los tiempos de espera y mejorar la fluidez del tránsito en los tramos más congestionados. Además, se prevé la creación de áreas de descanso y servicios para los conductores, lo que contribuirá a la seguridad vial al ofrecer espacios adecuados para el descanso.

Estas iniciativas forman parte de un enfoque integral para transformar la experiencia de los usuarios en este importante corredor vial.