En esta noticia Información previa del partido Haití vs Escocia

El Mundial de 2026 se prepara para un emocionante enfrentamiento entre Haití y Escocia, dos selecciones con historias ricas y contrastantes. Haití, que dejó una huella en 1974, busca revivir su gloria con figuras como Duckens Nazon, mientras que Escocia, con su legado desde 1872, espera superar su histórica fase de grupos, liderada por el capitán Andrew Robertson.

Ambos equipos presentan estilos distintos: Haití, con un juego dinámico y ofensivo, se enfrenta a la solidez física y el trabajo en equipo de Escocia. La expectativa es alta, ya que cada selección busca no solo avanzar en el torneo, sino también dejar una marca imborrable en la historia del fútbol.

Si estás en Argentina y quieres saber a qué hora juega la Albiceleste, dónde ver el partido y en qué estadio se disputa el debut del Mundial 2026, aquí tienes toda la información actualizada.

Información previa del partido Haití vs Escocia

Partido: Haití vs Escocia

Haití vs Escocia Fecha: 14 de junio de 2026

14 de junio de 2026 Hora en Argentina: 22:00 horas

22:00 horas Estadio: Estadio Boston (Boston)

Estadio Boston (Boston) Competición: Jornada 1 de la Fase de Grupos

Jornada 1 de la Fase de Grupos Dónde ver: TV Pública, TyC Sports y plataformas de streaming oficiales

Partidos del mundial (foto: Pexels)

¿A qué hora juega Argentina vs Canadá en Argentina?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre Haití y Escocia se jugará el domingo 14 de junio y comenzará a las 22:00 horas en Argentina.

El estadio elegido para este choque de Jornada 1 será el Estadio Boston en Boston, de entre los grandes escenarios de este torneo organizado entre México, Estados Unidos y Canadá.

La hora de los partidos del Mundial 2026 en Argentina dependerá de la ciudad en la que se dispute cada encuentro. Como el torneo se jugará en Estados Unidos, México y Canadá, habrá distintas zonas horarias que afectarán al horario local para los aficionados argentinos.

Por eso, antes de cada partido conviene comprobar la conversión oficial de horario según la sede concreta del Mundial.

Dónde ver los partidos del Mundial 2026 en TV

En Argentina, el partido entre 22:00 y Canadá podrá seguirse en directo a través de TV Pública y TyC Sports, además de las plataformas de streaming que tengan los derechos oficiales del Mundial 2026.

Como ocurre en cada Copa del Mundo, se espera una gran cobertura previa desde varias horas antes del inicio del encuentro, con análisis, alineaciones y seguimiento en tiempo real del debut de la Albiceleste.