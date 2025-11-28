Ampliarán una ruta clave que se conecta con una de las principales autopistas del país y beneficiará a miles de pasajeros Fuente: Córdoba

La Ruta Autopista Nacional Número 9 es una de las principales carreteras del país ya que conecta la a las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En este aspecto, el Gobierno cordobés anunció nuevas obras en uno de los puntos más importantes de la traza que beneficiará a miles de pasajeros.

Córdoba anunció obras vitales en una importante ruta del país

Como parte de un plan integral de obras viales, la provincia de Córdoba realizó diferentes trabajados para continuar con la duplicación de calzada en la Ruta Provincial 2, una intervención clave para mejorar la vinculación directa con la Autopista Ruta Nacional 9.

Asimismo, el proyecto de duplicación de calzada en la Ruta Provincial 2 está llevándose a cabo en el tramo comprendido entre la Ruta Nacional 1V09-11 y la Autopista Ruta Nacional 9, que alcanza una longitud total de 5,34 kilómetros. 5,34 kilómetros.

La duplicación busca optimizar la circulación en uno de los corredores más transitados del departamento General San Martín, potenciando la integración logística y productiva de dos ciudades clave de la provincia, como son Villa María y Villa Nueva.

Por su parte, la obra incluye la construcción de una nueva rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 2 con la Ruta Nacional 1V09-11 y nuevas intersecciones de retorno con la Autopista Nacional 9, lo que permitirá un acceso más ordenado y eficiente a esta ruta de principal importancia para el país.

Nuevas obras en las rutas de Córdoba

En paralelo con las obras sobre la RP Nro. 2, se continúa con la duplicación de calzada en la Ruta Nacional 158, en el tramo comprendido entre la Autopista Ruta Nacional 9 y el Bv. Argentino, en la ciudad de Villa María.

Los trabajos realizados en la traza que se conecta con la Ruta Nacional Número 9, incluyen la señalización vertical, demarcación horizontal y una completa sistematización de drenajes, junto con tareas de nivelación del terreno y la colocación una capa asfáltica de cinco centímetros de espesor con una base granular.

En tanto, el Gobierno de Córdoba continúa con la construcción de 7,1 kilómetros de la continuación de la Avenida Circunvalación de Villa María y Villa Nueva, entre la Ruta Provincial Número 2 y la Ruta Nacional Número 9.

A su vez, se construirán dos puentes ubicados en zonas estratégicas de las trazas: uno en el cruce a distinto nivel sobre la Ruta Provincial N° 2 y otro sobre el río Ctalamochita, además de una rotonda de tres ramas en la intersección con la Ruta Nacional 9.