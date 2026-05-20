Qué reformas en una vivienda pueden necesitar permiso de la comunidad de vecinos y qué límites marca la Ley de Propiedad Horizontal.

Ley de Propiedad Horizontal: ahora los dueños podrán retenerle los activos a quienes no satisfagan estos requisitos

Adiós a los pisos turísticos | La Justicia avala que los vecinos puedan prohibirlos por problemas de convivencia

Hacer obras en una vivienda puede parecer una decisión privada. Cambiar una cocina, tirar un tabique o renovar una terraza suele entrar en los planes habituales de cualquier propietario. Sin embargo, cuando el inmueble forma parte de una comunidad de vecinos, la libertad para reformar queda limitada por normas que buscan proteger el edificio y la convivencia.

La regla general aparece en la Ley de Propiedad Horizontal. Su artículo 7 permite al propietario modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, siempre que esas obras no alteren la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración exterior ni perjudiquen los derechos de otro propietario. Además, debe informar previamente a quien represente a la comunidad.

Qué reformas en una vivienda pueden necesitar permiso de la comunidad de vecinos y qué límites marca la Ley de Propiedad Horizontal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Estas son las obras que no puedes hacer sin autorización de la comunidad de vecinos

Las reformas que afectan a elementos comunes necesitan especial cuidado. La fachada, la estructura, los patios, las cubiertas, las terrazas comunitarias, los bajantes, las instalaciones generales o los muros de carga forman parte del conjunto del edificio, aunque algunos de ellos estén vinculados al uso de una vivienda concreta. Por eso, cualquier actuación que los modifique puede requerir autorización comunitaria.

Entre las obras más conflictivas están los cerramientos de terrazas, los cambios visibles en ventanas, la apertura de huecos en fachada, la instalación de aparatos exteriores, la modificación de patios, el uso privativo de zonas comunes o cualquier intervención que cambie la estética del inmueble.

El artículo 7 de la ley marca el límite: el propietario puede reformar su vivienda, pero no puede alterar la configuración o el estado exterior del edificio ni perjudicar a otros vecinos.

La distinción resulta clave. Reformar un baño, cambiar el suelo o pintar el interior de una vivienda suele quedar dentro del margen del propietario, siempre que no afecte a instalaciones comunes ni provoque daños. En cambio, tocar una fachada, modificar una terraza visible o alterar una bajante ya puede sacar la obra del terreno privado y llevarla al ámbito de la comunidad de propietarios.

Qué pasa si una obra afecta a la fachada, la terraza o los elementos comunes

La fachada suele ser el punto más sensible. Cambiar ventanas, colocar cerramientos distintos, instalar toldos no autorizados o pintar una parte exterior con otro color puede alterar la imagen del edificio. A partir de la Ley de Propiedad Horizontal, las actuaciones que afectan a la fachada o a la estructura necesitan consentimiento comunitario porque inciden sobre el conjunto del inmueble.

Las terrazas también generan muchas disputas. Aunque una terraza sea de uso privativo, puede tener naturaleza común por su función dentro del edificio. El problema aparece cuando el propietario cree que puede cerrarla, cubrirla o transformarla sin consultar a nadie. La jurisprudencia ha insistido en que el uso exclusivo no siempre equivale a plena libertad para modificarla.

Un caso reciente del Tribunal Supremo lo dejó claro en una urbanización de Madrid. Los propietarios cerraron una terraza superior con licencia municipal, pero el alto tribunal confirmó que la obra debía retirarse porque rompía la estética del conjunto y afectaba a otros residentes.

La sentencia 1254/2025, de 16 de septiembre, recuerda que una licencia urbanística habilita frente a la Administración, pero no elimina la obligación de respetar los estatutos y normas internas de la comunidad.

Por qué una licencia municipal no siempre alcanza para hacer la reforma

Uno de los errores más frecuentes es pensar que basta con obtener una licencia del ayuntamiento. Esa autorización puede ser necesaria desde el punto de vista urbanístico, pero no sustituye el permiso de la comunidad de vecinos cuando la obra afecta a elementos comunes, estética, estructura o derechos de otros propietarios. Son planos distintos y ambos pueden ser exigibles.

La propia doctrina judicial ha reforzado esta idea. En el caso analizado por el Supremo, el reglamento interno prohibía determinados cerramientos y el tribunal avaló su validez porque era compatible con la Ley de Propiedad Horizontal y con los estatutos de la comunidad. La consecuencia fue contundente: la obra debía se debía retirar, aunque se hubiera ejecutado en un espacio de uso privativo y contara con licencia municipal.

La comunidad de vecinos puede exigir cambios o reclamar la reposición si una obra altera zonas comunes o la configuración del edificio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Antes de iniciar una reforma, siempre conviene revisar los estatutos, consultar al administrador de fincas, comunicar la obra al presidente y pedir autorización si existe cualquier impacto sobre elementos comunes. La comunidad puede reclamar la paralización de los trabajos, exigir la reposición al estado anterior o acudir a los tribunales si el propietario actúa por su cuenta. En edificios compartidos, una obra dentro de casa puede terminar afectando a todos.