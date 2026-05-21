Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país

Después de siete años de espera desde el cierre de las antiguas piscinas de verano en 2019, el municipio español de La Vall d’Uixó (Castellón) se prepara para inaugurar un moderno parque acuático el próximo 1 de julio de 2026.

Este nuevo espacio de ocio familiar, ubicado en el Paraje de Sant Josep junto a las Cuevas de Sant José, promete convertirse en uno de los principales atractivos turísticos y de recreo de la Plana Baixa.

Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país Ayuntamiento de Vall d’Uix

Así será el nuevo parque acuático que transformará la costa este de España

El complejo, que transformará por completo las antiguas instalaciones, ocupará más de 5000 metros cuadrados. Supone una ampliación significativa del espacio anterior al incorporar zonas que antes estaban en desuso.

Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país Ayuntamiento de Vall d’Uix

El proyecto responde directamente a una clara demanda vecinal: en una encuesta realizada por el Ayuntamiento en 2023, más de 1200 personas expresaron su deseo de contar con una piscina de verano “más lúdica, familiar y adaptada a las nuevas necesidades”.

El parque acuático contará con una oferta variada pensada para todas las edades:

Piscina grande con tres toboganes ya instalados, que se han convertido en el elemento más visual y simbólico de las obras.

Piscina pequeña con juegos acuáticos.

Splashpark con chorros y elementos interactivos para los más pequeños.

Amplia zona de solárium.

Espacios verdes ideales para picnic.

Quiosco-cafetería con terraza.

Nuevos accesos, vestuarios, baños y zonas técnicas.

Además de diversión, el diseño soluciona los problemas históricos de fugas de agua de las antiguas piscinas e incorpora sistemas de ahorro de agua y energía, integrándose mejor en el entorno natural del Paratge de Sant Josep.

La millonaria inversión y el impacto económico de este nuevo parque acuático en Castellón

Según informó El Periódico Mediterráneo, la inversión total asciende a 4 millones de euros, financiada íntegramente por el Ayuntamiento gracias a los beneficios generados por les Coves de Sant Josep. La alcaldesa, Tania Baños, ha destacado que este proyecto marca “un antes y un después” en la oferta turística y de ocio del municipio.

Tras 7 años, abre un nuevo parque acuático de 5000 m² con una inmensa pileta y distintos toboganes que revoluciona la costa este del país Ayuntamiento de Vall d’Uix

La gestión correrá a cargo de la empresa pública Emsevall, que creará entre 14 y 15 puestos de trabajo (socorrismo, taquillas, cafetería, etc.). Actualmente, se ultiman las bolsas de empleo para cubrir estas plazas.

Con respecto a las entradas, aunque las tarifas exactas están pendientes de confirmación, el Consistorio ha avanzado que los precios serán asequibles. Se pondrán en marcha bonos especiales con descuentos para los vecinos de La Vall d’Uixó, con el objetivo de que el parque sea un recurso tanto turístico como propio para los habitantes locales. “Queremos que la gente de la Vall sienta este espacio como suyo”, afirmó la alcaldesa.