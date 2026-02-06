El 2026 comenzó con varias obras de pavimentación a lo largo y ancho de la República Argentina. Una de ellas es la de la Ruta Provincial 63, que es clave en la región patagónica ya que conecta la Ruta de los Siete Lagos con el lago Meliquina, en la provincia de Neuquén. Cada año, la Patagonia recibe miles de turistas nacionales e internacionales y por este motivo es esencial mantener las rutas nacionales y provinciales en óptimo estado para la correcta circulación y mejorar la conectividad entre las localidades. La pavimentación de esta ruta lleva un 4% de avance y comenzó a ejecutarse a poco más de 3 kilómetros del puesto de bomberos voluntarios de Villa Meliquina y continúa hacia el empalme con la Ruta Nacional 40, mejor conocida como la Ruta de los Siete Lagos, la cual conecta Villa La Angostura, y San Martín de los Andes. En este tramo los turistas pueden disfrutar de los lagos Escondido, Correntoso, Villarino, Falkner, Machónico, Lacar y Espejo. Así como también espectaculares paisajes patagónicos de montañas, bosques y ríos cristalinos. Se trata de un camino que quedó al margen de los grandes corredores viales, por este motivo resulta vital mejorar las condiciones de los caminos, tanto para lugareños como para otros visitantes. La pavimentación potenciará el desarrollo turístico, productivo y social de la región. Implicará menos aislamiento en Villa Meliquina, nuevas oportunidades de servicios y mayor previsibilidad en distintos contextos. Del mismo modo, influirá en trabajos de logística, abastecimiento y movilidad de los que viven en aquella zona. La obra está a cargo de la empresa CN Sapag SA, empresa experimentada en obras viales de gran escala, y el plazo de ejecución es de 720 días, por lo que todavía habrá que esperar para ver las obras finalizadas. Sin embargo, los ciudadanos y turistas tienen garantizadas las mejoras de circulación vial que impactarán en su calidad de vida. Esta inversión de infraestructura se da en el marco de las políticas de pavimentación del gobierno provincial neuquino que tiene planeado realizar obras en un total de 264 kilómetros en el 2026.