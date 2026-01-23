Una de las rutas más transitadas del norte del país será repavimentada y eliminarán todos los baches Fuente: Chaco

Una obra clave para la conectividad del centro chaqueño avanza a buen ritmo y promete cambiar de forma definitiva la circulación en una de las rutas más utilizadas de la región.

Se trata de la pavimentación de la Ruta Provincial Número 30, un corredor estratégico que une Colonias Unidas, Ciervo Petiso y Laguna Limpia, y que permitirá mejorar la seguridad vial, optimizar los tiempos de viaje y fortalecer el desarrollo productivo y social del norte argentino.

Repavimentarán la Ruta Provincial Número 30 y beneficiará a miles de conductores

La iniciativa para cubrir los baches en la RP Nro. 30 forma parte de un plan integral de infraestructura vial que busca eliminar baches, mejorar el estado del asfalto y garantizar una circulación más segura y eficiente.

Una de las rutas más transitadas del norte del país será repavimentada y eliminarán todos los baches Fuente: Chaco

Asimismo, la obra no solo responde a una demanda histórica de las comunidades locales, sino que también cumple un rol clave en la integración territorial del sector productivo.

En este sentido, el tramo en ejecución permitirá completar una trama vial fundamental que conecta con las rutas provinciales N° 9 y N° 7, facilitando el transporte de la producción, el acceso a servicios esenciales y la vinculación entre distintas localidades del centro del Chaco.

Cómo es la obra en la Ruta Provincial 30 de Chaco

El proyecto encabezado por la Dirección de Vialidad Provincial de Chaco contempla la construcción de diversas obras y pavimento flexible sobre el trazado existente, con una fecha estimada de finalización para mediados de mayo de 2026.

Una de las rutas más transitadas del norte del país será repavimentada y eliminarán todos los baches Fuente: Chaco

En el tramo rural, se avanza con la ejecución de 13,2 kilómetros de pavimento flexible, mientras que los trabajos de excavación no clasificada ya superan el 64% de avance.

A su vez, uno de los puntos más relevantes de la obra es la adecuación hidráulica, que incluye la construcción de ocho alcantarillas transversales nuevas y la demolición de estructuras que ya no cumplían su función.

Por su parte, se le suma la construcción del puente sobre el río “El Asustado”, que actualmente presenta un 38% de avance, con la superestructura en plena ejecución.

En el ámbito urbano, los trabajos ya fueron completados al 100% y se colocó pavimento de hormigón simple tipo H-30 en Colonias Unidas, con una superficie de 1.808 metros cuadrados, y en Ciervo Petiso, donde se alcanzaron 7.281 metros cuadrados.

Además, se realizaron tareas de desbosque, destronque y la reconstrucción de alambrados en un área total de 5,1 hectáreas, lo que representa una obra de vital importancia para una de las rutas más circuladas de la provincia.