Ministerio de Obras y Servicios Públicos de La Pampa

La repavimentación de la Ruta Provincial 105 avanza en un tramo clave del sur de La Pampa y se consolida como una obra clave para mejorar la circulación y reducir el riesgo de accidentes.

La puesta en valor de esta ruta no solo permitirá eliminar baches y sectores deteriorados, sino que también fortalecerá la conectividad entre distintas localidades y provincias vecinas.

¿Cómo son las obras en la Ruta Provincial 105?

Los trabajos sobre la Ruta Provincial 105 contemplan una serie de intervenciones estructurales destinadas a recuperar la calzada y extender su vida útil. Entre las tareas previstas se encuentran:

La aplicación de microaglomerado asfáltico en frío.

El reciclado de la base en los sectores más dañados.

El bacheo profundo y el relleno de huellas provocadas por el desgaste del tránsito.

Además, el plan incluye el reacondicionamiento de banquinas y la incorporación de nueva señalización horizontal , dos aspectos clave para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos asociados a la falta de mantenimiento.

El proyecto forma parte de un plan de repavimentación más amplio, que también incluye a la Ruta Provincial 10, y tiene como objetivo mejorar el estado general de las rutas pampeanas con mayor circulación diaria. La iniciativa busca potenciar la conectividad regional, optimizar el tránsito y acompañar el desarrollo productivo y social de la provincia.

La importancia de la RP 105

La Ruta Provincial 105 cumple un rol clave en la vida social y productiva del sur pampeano. Se trata de un eje que conecta comunidades, sostiene la movilidad cotidiana y evita el aislamiento de pequeñas localidades.

A través de esta vía circulan familias, trabajadores, estudiantes y productores, lo que convierte a la RP 105 en una arteria fundamental para el acceso a servicios básicos como salud, educación y trámites administrativos. También es clave para el transporte de la producción agropecuaria, uno de los pilares de la economía regional.

En ese sentido, la repavimentación implica menos siniestros, mayor igualdad territorial, mejores condiciones de transporte y más oportunidades para las comunidades que dependen de esta conexión.