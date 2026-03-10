El Gobierno de la provincia de Buenos Aires avanza con las obras de repavimentación sobre los 178 kilómetros de extensión de la Autovía Ruta Provincial Número 6, la cual cumple un rol clave ya que conecta Lisandro Olmos con Campana. La Ruta Provincial Número 6 es una autovía de máxima importancia debido a que atraviesa las Rutas Nacionales Número 7, 8 y 9, cuyas son corredores viales de máxima importancia para el país. La ejecución de los trabajos está llevándose a cabo por la Dirección de Vialidad provincial y Autopistas de Buenos Aires. S.A (AUBASA), y contempla intervenciones en cinco tramos para mejorar la estructura de la traza. Las obras que se ejecutan sobre la Ruta Provincial N.º 6 contemplan tareas de repavimentación y rehabilitación de calzada en los tramos que presentan mayor deterioro. Además, los trabajos se desarrollan en ambos sentidos de circulación. Asimismo, están ejecutándose tareas de mantenimiento y refacciones en 16 puentes viales y 12 puentes hidráulicos. Por su parte, la obra incluirá el mejoramiento de alcantarillas para garantizar el correcto escurrimiento del agua, la instalación de señalización vertical y horizontal, el recambio de luminarias y la colocación de barandas vehiculares. De las cinco etapas previstas en el proyecto, ya se finalizaron tres, entre las que se encuentra el tramo de 63 kilómetros entre la intersección con la Ruta Provincial 215 y la Autopista Ezeiza-Cañuelas. También se completaron 23 kilómetros entre la Autopista Ezeiza-Cañuelas y la Ruta Provincial 40, y un tramo de 11 kilómetros entre la rotonda de acceso a Campana y el empalme con la Ruta Nacional 12. En paralelo, AUBASA asumió la concesión de la Ruta Provincial 6 y realizará intervenciones a lo largo de los 178 kilómetros de la traza y reacondicionará el sistema lumínico mediante el recambio de todas las luminarias por 2.800 nuevas luces con tecnología LED. La Ruta Provincial 6 es uno de los corredores viales más importantes de la provincia de Buenos Aires debido a su función estratégica para el transporte de cargas y la conexión entre distintas regiones productivas. A lo largo de su recorrido se conecta con rutas clave como la Ruta Nacional 3, que atraviesa toda la provincia de Buenos Aires hasta Santa Cruz, la RN. 7 que es la vía de principal acceso a cuyo, y las RN. 8 y 9, que pasan por Santa Fe y Córdoba. Por su parte, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, aseguró que “estas obras permitirán mejorar el desarrollo, el turismo y la seguridad vial de las familias que transitan por este corredor que atraviesa 12 municipios de la provincia”. Además, y durante la recorrida por las obras, el funcionario bonaerense agregó: “La Argentina es el 8º país en extensión territorial en el mundo, no hay manera de pensarlo sin buenas rutas que conecten e integren ciudades”, concluyó.