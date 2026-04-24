El acceso a herramientas digitales y al financiamiento son dos de los principales desafíos que enfrentan los emprendedores argentinos. Atenta a esta realidad, TikTok, en alianza con New Ventures, anunció el lanzamiento de #EmprendeEnTikTok, una iniciativa que busca impulsar emprendimientos y Pymes locales a través del uso estratégico de la plataforma y sus herramientas digitales. El contexto no es menor: Argentina cuenta con más de 500.000 Pymes registradas que representan el 98% del total de las firmas empleadoras, generan el 50% del empleo asalariado y explican el 35% de la masa salarial formal, según un informe de la UCEMA. #EmprendeEnTikTok tiene una duración de un año y se estructura en dos grandes líneas. Por un lado, ofrece clases gratuitas y virtuales de creatividad, TikTok Ads, métricas y generación de contenido, accesibles para cualquier emprendedor del país. Las clases se desarrollan entre abril y julio, quedan grabadas y disponibles de manera permanente en el sitio. Por otro lado, el programa de aceleración seleccionará a 10 emprendimientos de todo el país para participar de un proceso intensivo de formación con foco en estrategia de negocios, finanzas, creatividad y crecimiento. Esta instancia se desarrolla en dos etapas: primero, nueve talleres teórico-prácticos con especialistas —cuya inscripción cierra el 5 de julio—; luego, los tres proyectos más destacados avanzan a mentorías personalizadas. Los ganadores se anunciarán en enero. “El programa ya arrancó el 26 de marzo. Cualquiera puede ingresar a la web e inscribirse tanto en las clases como en el programa de aceleración”, explicó Rocío González, Coordinadora Nacional de #EmprendeEnTikTok Argentina. La convocatoria ya está abierta y se extiende hasta el 5 de julio de 2026. Toda la información está disponible en emprendeentiktok.com. Una de las características más destacadas del programa es que los tres finalistas del proceso de aceleración acceden a capital semilla en efectivo: u$s 15.000 para el primer puesto, u$s 10.000 para el segundo y u$s 5.000 para el tercero. Se trata de una transferencia directa, sin obligación de devolución. “A diferencia de otros programas de aceleración o concursos donde te dan créditos, acá recibís dinero en tu cuenta y hacés lo que querés con ese dinero. Es un capital semilla puro, una inversión directa donde el emprendedor elige cuál es su necesidad”, subrayó González. “En TikTok cualquier emprendimiento puede convertirse en una marca relevante si logra conectar de manera auténtica con su comunidad. La plataforma permite que las PyMEs sean descubiertas y exploten su potencial de forma orgánica y entretenida, generando oportunidades reales de crecimiento”, expresó Astrid Mirkin, Gerente General de TikTok for Business para South Latam & Miami. Para acceder al programa de aceleración y al capital semilla, los postulantes deben ser emprendimientos o MiPyMEs con al menos un año de operación en Argentina, contar con una facturación mínima de u$s 10.000 comprobables en el último año fiscal, ser personas físicas o jurídicas con actividad registrada y tener un perfil de negocios en TikTok. Sobre este último requisito, González aclaró que no se trata de una condición excluyente en términos de expertise: “Cuando hablamos de nivel de madurez digital medio, estamos hablando de presencia en redes y plataformas. Puede estar más trabajada o menos trabajada. Si una empresa tiene un perfil de negocios en TikTok, es un plus. Muchos tienen cuentas personales y tienen que emigrar al perfil de negocios, y eso también es interesante”. El programa apunta explícitamente a la federalización. “No queremos tener el 80% de inscriptos de Buenos Aires. Queremos que haya participantes de todas las provincias del país”, señaló Nicolás Sforzini, Gerente de Políticas Públicas para el Cono Sur en TikTok. Y fue más allá en las expectativas: “El objetivo es que Argentina sea el país donde más inscriptos haya. Federal y con el mayor número de participantes de la región”. “Nuestro ímpetu es que sea lo más federal posible y estamos tratando de que haya representantes de todo el país, de toda la materia productiva argentina, de todos los sectores económicos. No discriminamos por edad, queremos que haya emprendimientos de todo tipo y color, porque esa es la diversidad del programa”, subrayó Rocío González. La iniciativa llega al país con experiencia acumulada: el programa lleva dos ediciones en México y es su segundo año en Colombia y Perú. En total, más de 20.000 emprendedores participaron de las clases abiertas y 50 emprendimientos fueron beneficiados en la región. Un dato llamativo que surgió de esas ediciones es que en México los ganadores del programa de aceleración fueron, por dos años consecutivos, personas mayores de 50 años, lo que rompe con la percepción de TikTok como una plataforma exclusivamente juvenil. Para Sforzini, el programa responde a algo más profundo que una estrategia comercial: “En TikTok hay magia. El emprendedor de un municipio que hace algo único empieza a conocerse y de golpe se hace viral. No hay techo en cuanto a las posibilidades. Y de eso se trata: acercar la oportunidad al que lo necesita”. En tanto, Laura Reyna, Gerente de Asuntos Públicos en TikTok para América Latina, concluyó: “Con #EmprendeEnTikTok buscamos acercar el acceso a las herramientas, el conocimiento y la visibilidad para las emprendedoras y emprendedores argentinos, quienes se destacan por tener un talento único. En un contexto donde las decisiones de consumo están cada vez más influenciadas por las comunidades, queremos acompañar a las PyMEs del país para que puedan escalar sus negocios, fortalecer su propuesta de valor y convertirse en protagonistas del ecosistema digital”.