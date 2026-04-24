La gobernadora del Estado de México (Edomex), Delfina Gómez Álvarez, encabezó la inauguración de la rehabilitación del lateral del Periférico Norte, en el tramo que conecta Viveros con Baden Powell, dentro del municipio de Naucalpan. La obra implicó una inversión de 115 millones de pesos y tiene como objetivo agilizar el tránsito en una de las vialidades más concurridas del país. Durante el acto, la mandataria subrayó que este proyecto es resultado de la coordinación entre el gobierno estatal y los municipios, así como de una planeación basada en diagnósticos que priorizan las necesidades más urgentes de la población. Esta intervención forma parte de un plan más amplio que contempla la rehabilitación de 108 kilómetros desde Naucalpan hasta Tepotzotlán, consolidándose como uno de los proyectos viales más relevantes recientes en la entidad. La gobernadora reconoció la colaboración de ayuntamientos como Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán, que estarán a cargo de trabajos complementarios como: Se estima que más de 15 millones de usuarios se verán beneficiados, especialmente quienes diariamente enfrentan congestionamientos, deterioro del pavimento y falta de mantenimiento en esta vía. Como parte de las obras, se informó que hasta el 25 de abril permanecerá cerrada la lateral en sentido sur a norte, incluyendo accesos al centro comercial Plaza Satélite, desde la zona de las Torres de Satélite hasta Suburbia Satélite. El Periférico Norte es una pieza clave para la conectividad del Valle de México, ya que conecta diversos municipios con la Ciudad de México, facilitando tanto el traslado de personas como el transporte de mercancías. Con este tipo de proyectos, el gobierno estatal busca fortalecer una red vial más eficiente, segura y moderna, que contribuya a reducir tiempos de traslado, mejorar la seguridad y fomentar el desarrollo económico en la región.