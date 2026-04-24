La caída de la natalidad en Argentina llevó a que el país se ubique por debajo del nivel de reemplazo. El dato habilita la pregunta de si se está generando un mejor hábitat, acceso a la salud, los alimentos y la educación de los niños. Desde el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina (UCA) analizaron las condiciones de vida de los niños en los últimos quince años y observaron una caída en la pobreza y mejoras en el acceso a la salud, pero más problemas de salud mental, mayor hacinamiento y la postergación de la atención médica.