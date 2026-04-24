Google cerró un acuerdo para invertir hasta u$s 40.000 millones en Anthropic, incluyendo u$s 10.000 millones de manera inmediata, en un nuevo gesto de apoyo de la empresa de búsquedas a la startup, que corre contra el tiempo para adquirir suficiente capacidad de cómputo y sostener su crecimiento. A pesar de ofrecer sus propios modelos de IA rivales —Gemini—, Google se comprometió a invertir u$s 10.000 millones en Anthropic a una valuación pre-money de u$s 350.000 millones. Los u$s 30.000 millones restantes llegarán en el futuro, condicionados a que Anthropic cumpla ciertos hitos de rendimiento, según informó la startup sin precisar cuáles son esos criterios. El movimiento marca un aumento significativo del respaldo financiero de Google al laboratorio de IA frente a su principal rival entre las startups, OpenAI, mientras ambas compañías compiten por asegurarse capital y poder de cómputo para entrenar y correr sus modelos. Google lleva años invirtiendo miles de millones en Anthropic desde que comenzó su alianza con la startup en 2022. El grupo tecnológico, valuado en u$s 4 billones, le vende a Anthropic sus chips de procesamiento tensorial (TPU) y servicios de Google Cloud. Ambas empresas tienen un acuerdo para poner en línea 5 gigavatios de capacidad de centros de datos a partir del año que viene, un convenio a cinco años que podría valer unos u$s 200.000 millones. Sin embargo, Google también ha continuado invirtiendo fuertemente en sus propios modelos Gemini, que impulsan las funciones de IA en su buscador, Gmail y otras aplicaciones. La última inversión llega después de que Anthropic cerrara un acuerdo a principios de esta semana con Amazon, que se comprometió a invertir u$s 5.000 millones con otros u$s 20.000 millones adicionales a futuro. La startup, por su parte, asumió el compromiso de largo plazo de gastar más de u$s 100.000 millones en chips y capacidad de cómputo del gigante del comercio electrónico. Al igual que OpenAI, Anthropic ha recibido grandes inversiones de las mismas empresas a las que les compra chips y espacio en centros de datos, lo que ha generado escepticismo entre algunos analistas por el carácter circular de estos acuerdos. La herramienta Claude Code de la startup sanfranciscana —destinada a desarrolladores de software— y el producto Cowork —orientado a usuarios menos técnicos— se han vuelto enormemente populares y ganan terreno frente a las ofertas de OpenAI, especialmente entre clientes corporativos. Sin embargo, la alta demanda ha puesto a prueba los recursos de cómputo de Anthropic. La compañía sufrió varios cortes de servicio este año. Anthropic lanzó recientemente su último producto, Claude Mythos, a un número limitado de socios debido a preocupaciones de ciberseguridad relacionadas con su avanzada capacidad para detectar y explotar vulnerabilidades de software. Un lanzamiento más amplio de Mythos —un modelo de propósito general con usos que van más allá de la ciberseguridad— añadiría más presión sobre la infraestructura de la startup. Los ingresos anualizados de Anthropic se dispararon de u$s 9.000 millones a finales del año pasado a más de u$s 30.000 millones. En febrero, la empresa recaudó u$s 30.000 millones a una valuación post-money de u$s 380.000 millones, en una ronda liderada por el fondo soberano de Singapur GIC y Coatue, con participación de Microsoft y Nvidia.