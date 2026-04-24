El choclo es un clásico infaltable en la cocina: se adapta a ensaladas, guisos, tartas y platos principales gracias a su sabor suave y ligeramente dulce. Sin embargo, aunque sea muy popular, no siempre se cocina de la mejor manera. El método elegido puede marcar una gran diferencia tanto en la textura como en el valor nutricional del maíz. Muchas personas optan por hervir el choclo durante largos minutos, pero este hábito puede jugar en contra. El contacto prolongado con el agua hace que parte de las vitaminas y minerales se pierdan, además de que el grano puede quedar blando y sin gusto. Para conservar sus propiedades y mejorar el resultado final, existen alternativas más eficientes al hervor tradicional: Cuando se elige cocinarlo al vapor o darle una cocción breve en poca agua, contar con una buena olla también influye en el resultado. Una cacerola de acero inoxidable con buena distribución del calor, como la Olla Hudson N° 24, permite una cocción rápida y pareja gracias a su triple fondo difusor, evitando sobrecocciones innecesarias y ayudando a conservar mejor los nutrientes. Además, su versatilidad la hace ideal tanto para preparaciones simples como para platos más elaborados del día a día. El fallo más habitual es excederse en el tiempo de cocción. El choclo fresco no necesita demasiado calor para quedar tierno: con pocos minutos alcanza el punto justo. Cocinarlo de más solo logra apagar su sabor y arruinar su textura. Elegir bien cómo cocinarlo es tan importante como el ingrediente en sí. Con métodos más cuidadosos, el choclo no solo queda más rico, sino que también conserva todo su valor nutricional.