Una de las provincias más visitadas del norte inició una de las obras viales más significativas de los últimos tiempos, que comenzó con la pavimentación de un tramo estratégico de la Ruta Provincial Número 15. Esta vía conecta zonas productivas con localidades clave del interior provincial y atraviesa el territorio de este a oeste. El proyecto incluye la construcción de una nueva capa asfáltica, sistemas de drenaje y pavimentación parcial en un sector que ha sido demandado por las comunidades rurales durante años. El proyecto se desarrolla en el tramo comprendido entre la intersección con la Ruta Provincial 2 de Misiones y la zona de influencia de El Soberbio, un sector considerado estratégico para la producción agraria de la región. La intervención sobre la RP Nro. 15 busca mejorar la conectividad en áreas fundamentales del desarrollo agropecuario. En este sentido, las obras serán llevadas a cabo por la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones. La nueva infraestructura vial permitirá la reducción de los tiempos de traslado, la mejora de las condiciones de circulación y la facilitación del acceso desde las chacras hacia la red vial primaria de la provincia. Esta zona presenta una alta concentración de unidades productivas rurales que dependen del transporte terrestre para trasladar su producción hacia centros urbanos y mercados regionales. La obra contempla más de 16 kilómetros de intervención sobre la traza actual, donde se realizarán trabajos de base, construcción de obras hidráulicas y pavimentación que permitirán mejorar la transitabilidad durante todo el año. La Ruta Provincial 6 tiene una extensión total de 254 kilómetros entre las localidades de Cruz Alta y Río Tercero y a lo largo de su recorrido se conecta con otros corredores estratégicos como la Ruta Provincial 158 y la Autovía Provincial 36, dos vías fundamentales para el transporte productivo y turístico de Córdoba. Además, ya se completaron tareas de repavimentación en varios tramos de la ruta, entre ellos el segmento que une Tancacha con Río Tercero, el sector urbano de Inriville y el tramo entre Ordoñez y Justiniano Posse, lo que permitió finalizar la primera etapa del plan de recuperación de la traza. Los trabajos incluyen el fresado de la carpeta asfáltica existente, el reciclado del material incorporando cemento, reparaciones de baches profundos y la posterior colocación de una nueva capa de pavimento para mejorar la circulación. La provincia de Córdoba está llevando a cabo una serie de obras de repavimentación sobre la RP Nro. 6 en los tramos que conectan las localidades de Pasco con La Laguna y Ticino con Pasco. La finalización de las obras en la Ruta Provincial 6 se prevé para el próximo trimestre, lo que permitirá una mejora significativa en la conectividad de las localidades de Córdoba. Este avance no solo beneficiará a los transportistas, sino que también impulsará el desarrollo económico de la región al facilitar el acceso a mercados y centros urbanos. Por otro lado, la Dirección Provincial de Vialidad de Misiones anunció que se realizarán jornadas de información para las comunidades afectadas por la repavimentación de la Ruta Provincial Número 15. Estas reuniones buscarán recoger inquietudes y sugerencias de los vecinos, asegurando que el proyecto responda a las necesidades locales y contribuya al bienestar de la población.