Pasadas las 22 horas, en la mansión del Four Season, Federico Lauria sube al escenario. De perfil bajo, introvertido, y mostrando un leve nerviosismo, el fundador y CEO de Dale Play agradece a la multitud, conformada, en su mayoría, por los empresarios de mayor peso de la Argentina. Más tarde, le admitirá a El Cronista que escapa de los periodistas y que evita ese tipo de exposición. “Es mi culpa”, dice, cuando se le hace notar su carácter esquivo. “Pensé un montón de cosas que iba a decir y me olvidé de casi todas. Estoy viendo empresarios a los que admiro y de los que aprendí muchísimo. Espero representar a Argentina como se merece. Nosotros, los locos emprendedores, apasionados, vivimos en una velocidad vertiginosa”, dice, emocionado, luego de recibir el premio que otorga la consultora EY al emprendedor del año y que lo llevará a competir en Mónaco con más de 50 emprendedores de todo el mundo por el galardón mundial que otorga la Big Four. Lauria nació en Banfield y creció rodado de artistas. Los sábados, su casa era un punto de encuentro de figuras como Alberto Cortéz, Alberto Olmedo, Facundo Cabral y Horacio Guarany. Sin embargo, a los 18 años, en plena crisis de 2001, comenzó a desarrollar a artistas locales, vendiendo shows en discotecas y festivales, pueblo por pueblo. En la actualidad, Dale Play opera en 18 países y produce más de 400 shows al año en 87 ciudades. A través de su sello discográfico lanza más de 1000 canciones anuales. “Duki me enseñó lo que es la generación Z. En esa generación aprendí a perderle miedo al mundo, a entender que desde la Argentina se podían lograr grandes cosas, que hoy están pasando”, apuntó, luego de agradecer el premio que le entregó Marcelo Mindlin, fundador y presidente de Pampa Energía y, desde hace días, también dueño y titular de Loma Negra. A comienzo de este año, Dale Play, junto a DF Entertainment y Live Nation, cerraron un acuerdo con River Plate para negociar con el club el nuevo nombre del Monumental. En ese sentido, el contrato, de un total de u$s 110 millones, contempla la realización de 12 fechas anuales, junto con los derechos comerciales y operativos asociados a los shows tras lo que se prevén ingresos por u$s 80 millones correspondientes a un mínimo de 120 fechas a lo largo del contrato. Pero la productora de Lauria, que está detrás de artistas como Nicki Nicole, Duki y Bizarrap, tiene en cartera un proyecto más ambicioso. Con una inversión de u$s 50 millones, Dale Play llevará adelante la construcción de un estadio en Córdoba con una capacidad para 12.000 espectadores. Lo hará en alianza con Corporación América Inmobiliaria, brazo inmobiliario del Grupo Corporación América, del empresario Eduardo Eurnekian. Por los pasillos caminan algunos de los empresarios más influyentes de la Argentina que se felicitan entre sí: Elsztain (IRSA) lo hace con Leticia Fenoglio (Rapanui), mientras que Mindlin padre lo hace con Elsztain “por los años de enseñanza y aprendizaje” durante el período compartido en IRSA. Facundo Gómez Minujín (JP Morgan) agradece a su madre, la famosa artista plástica Marta Minujín, que escucha, atenta, desde su mesa. “Estaba en Bariloche con un Starlink y me habla EY para comentarme del premio. La verdad es que cada vez que me hablaban estando en Bariloche era para decirme malas noticias, así que no me esperaba esto”, admite Gómez Minujín que fue distinguido en la categoría Ejecutivo. Por su parte, Tomás Mindlin, de la fintech tapi, fue galardonado en la categoría Emergente. La startup cerró, a comienzo de este año, una ronda de inversión por u$s 27 millones encabezada por Kaszek y respaldada por Endeavor Catalyst y Latitud. En la nueva categoría Innovación, el reconocimiento fue para Gabriela Renaudo, de Visa Argentina. El jurado, por su parte, estuvo conformado por Daniel Novegil, Gustavo Grobocopatel, Marcelo Mindlin, Hugo Sigman, Carlos Miguens, Santiago del Sel, Santiago Bilinkis, Miguel Kiguel, Sergio Berensztein, Clarisa Estol y María Eugenia Estenssoro.