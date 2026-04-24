El estadio más grande del mundo ya se está construyendo y ni Estados Unidos ni China son los autores de esta gigantesca obra. Se trata de Vietnam, en donde se destinó USD 35 mil millones para llevar a cabo el proyecto. Su capacidad de 135.000 espectadores lo colocará por encima de los recintos deportivos más conocidos del planeta, tales como el Santiago Bernabéu de Madrid, el Camp Nou de Barcelona o el Wembley de Londres. El Trong Dong Stadium se levantará en la capital de Vietnam, Hanói, y formará parte de un megaproyecto llamado Ciudad Deportiva Olímpica. Justamente, este complejo urbano-deportivo integral tendrá cuatro zonas, nuevas áreas residenciales, instalaciones adicionales y un sistema de transporte avanzado. El Gobierno local de Hanói impulsó la iniciativa, con la ceremonia de inicio el 19 de diciembre de 2025 pasado y tiene el objetivo de convertirlo en uno de los recintos de primer nivel, tanto en tamaño como en tecnología. Su diseño está inspirado en los tambores de bronce Dong Son, símbolo ancestral de la civilización vietnamita, representando “el espíritu de comunidad, la fuerza y la longevidad”. De esta forma, los arquitectos buscan fusionar tradición cultural con tecnología moderna, convirtiéndolo en un ícono arquitectónico y cultural para la nueva era vietnamita. Más allá del fútbol, el estadio servirá como epicentro para eventos deportivos internacionales, culturales y políticos de gran magnitud. Vietnam aspira a albergar Juegos Olímpicos, Mundial de Fútbol y otros torneos continentales. Entre las características más relevantes, se puede mencionar que este recinto tendrá el techo retráctil más grande del mundo. Mientras tanto, se construirá priorizando materiales sostenibles y soluciones de eficiencia energética. Además, cumplirá con los estándares internacionales de FIFA, Consejo Olímpico de Asia y AFC. Por último, se integrará con transporte urbano y regional para acceso eficiente a sus múltiples instalaciones auxiliares. La información del sitio trongdongstadium.com indica que el Trong Dong quedará por arriba del Narendra Modi Stadium en India y le quitará el puesto como el estadio más grande del mundo. Así quedará el ranking: Actualmente, el estadio más grande del mundo es el Estadio Narendra Modi, ubicado en el Enclave Deportivo Sardar Vallabhbhai Patel en Ahmedabad de Guyarat en la India. Su aforo es de 132.000 espectadores y alberga a la Selección nacional de críquet. El estadio fue inaugurado en 1983 y recibió su primera renovación importante en 2006. Desde entonces, se consolidó como la sede principal de los encuentros internacionales que se disputan en la ciudad. En 2015 fue clausurado y posteriormente demolido; su reconstrucción total finalizó en febrero de 2020, con un costo aproximado de 800 millones de rupias (equivalentes a unos 7.436.745 de euros).