El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comunicó que el Ejército de EE.UU. ha interceptado un barco iraní que trataba de saltarse el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz. Trump aseguró este domingo que fuerzas navales estadounidenses interceptaron y tomaron control del carguero iraní TOUSKA en el Golfo de Omán, cuando intentó burlar el bloqueo impuesto por Washington. De acuerdo con el mandatario, la tripulación del buque, de casi 900 pies de eslora y bajo sanciones del Tesoro de Estados Unidos por antecedentes de actividades ilícitas, ignoró una advertencia emitida por el destructor USS Spruance y fue detenida después de que la nave de guerra estadounidense disparara contra la sala de máquinas del carguero. “Hoy, un buque de carga de bandera iraní llamado TOUSKA, de casi 900 pies de eslora y con un peso casi equivalente al de un portaaviones, intentó burlar nuestro bloqueo naval, y las cosas no les salieron bien”, expresó en un mensaje publicado en Truth Social. Por su parte, agregó que “los marines estadounidenses tienen la custodia total del buque” y que se está revisando la carga transportada por la embarcación. Cabe destacar que el incidente ocurre en una de las principales rutas marítimas del mundo, en un contexto de fuerte tensión entre Washington y Teherán por el control del tránsito en la región. Este episodio se produce en paralelo a los preparativos diplomáticos para una nueva ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Trump había anunciado previamente el envío de representantes estadounidenses a Pakistán con el objetivo de retomar el diálogo, tras un primer encuentro que no logró avances sustanciales. Sin embargo, la participación iraní en esas conversaciones no estaba confirmada. Las diferencias entre ambas partes persisten en temas centrales, como el programa nuclear iraní, la influencia regional de Teherán y el control del tráfico marítimo en el Golfo. A esto se suma el mantenimiento del bloqueo estadounidense sobre buques con destino a puertos iraníes, una medida que Irán considera ilegítima. Noticia en desarrollo...