El aumento de tensiones internacionales en distintas regiones del mundo volvió a instalar una pregunta que inquieta a muchos analistas. En medio de la escalada en Medio Oriente tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, un informe internacional del Daily Mail elaboró un ranking con los territorios que, por su ubicación geográfica o su posición política, tendrían mayores posibilidades de mantenerse al margen de una eventual guerra mundial. En esa lista aparece Argentina. El conflicto se intensificó luego de los ataques contra varias ciudades iraníes, entre ellas Teherán, que derivaron en la muerte del líder supremo del país, Alí Jamenei. Tras esos hechos, Irán respondió con bombardeos dirigidos a países aliados de Estados Unidos en Medio Oriente, incluido Israel, lo que elevó aún más la tensión en la región. Los enfrentamientos también comenzaron a involucrar a otros actores internacionales. Uno de los episodios recientes fue el ataque contra la base británica RAF Akrotiri, ubicada en Chipre, lo que generó preocupación en Europa. Ante ese escenario, países como Grecia y Francia anunciaron el envío de fragatas y aviones de combate hacia la isla para reforzar la seguridad. La situación resulta especialmente sensible porque el artículo 42.7 del Tratado de la Unión Europea establece que los países miembros deben asistir a un Estado que sea atacado. Sin embargo, la base afectada pertenece al Reino Unido, país que abandonó el bloque europeo en 2020 tras el Brexit. En este contexto de incertidumbre, algunos territorios aparecen como relativamente más seguros ante un conflicto global debido a su aislamiento geográfico o a su postura política frente a las guerras. En el caso de Oceanía, naciones como Fiji, Tuvalu y Nueva Zelanda encabezan el listado gracias a su ubicación remota, lejos de los principales focos de tensión internacional. En América del Sur, tanto Argentina como Chile también aparecen entre los países con mayores condiciones de seguridad ante un eventual escenario bélico, principalmente por su posición geográfica y su distancia de las zonas donde suelen concentrarse los conflictos. En Europa, el informe señala dos casos particulares. Islandia es considerada un territorio seguro por su aislamiento, mientras que Suiza destaca por su histórica política de neutralidad, que la ha mantenido al margen de guerras durante décadas. Además, el país europeo alberga importantes centros financieros internacionales, lo que refuerza su rol estratégico en el sistema económico global. El listado elaborado por el informe ubica a los siguientes territorios como los más seguros ante un conflicto armado de alcance mundial: Aunque el escenario de una guerra mundial sigue siendo una hipótesis, la creciente tensión internacional vuelve a poner en el centro del debate cuáles serían los lugares del planeta con menor exposición a un conflicto de gran escala.