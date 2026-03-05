Tras la advertencia de Irán de que las embajadas de Israel y de Estados Unidos podrían convertirse en “objetivos legítimos” en distintos países, el Gobierno argentino dispuso reforzar la seguridad en sedes diplomáticas y edificios vinculados a la comunidad judía. Con la mirada puesta en el nuevo conflicto de Medio Oriente y el país norteamericano tras la ofensiva militar del fin de semana, el Ministerio de Seguridad de la Nación elevó el nivel de alerta el sábado pasado. Entre los puntos bajo vigilancia especial se encuentran las embajadas y otras instituciones sensibles. Después de que Estados Unidos iniciara bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes en el marco de guerra con Israel, el Gobierno de Javier Milei decidió poner el foco en la Embajada de Israel en Buenos Aires y en otras instituciones comunitarias consideradas sensibles. La decisión responde a la preocupación generada por las declaraciones del portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, quien aseguró que las sedes diplomáticas israelíes en el exterior podrían ser atacadas si Israel golpea la misión iraní en Líbano, donde se encuentra el grupo aliado de Teherán, Hezbollah. El Ministerio de Seguridad dispuso distintos operativos de vigilancia y monitoreo preventivos en otros edificios vinculados a la comunidad judía y sedes diplomáticas, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en otras ciudades del país. El Gobierno también decidió elevar el nivel de alerta a rojo inmediatamente después de que se conocieran los bombardeos de EE. UU. sobre objetivos nucleares iraníes. De esta forma, la medida no solo alcanza a la Capital Federal, sino que se extendió a las principales ciudades del país donde haya sedes de la comunidad judía. Por otro lado, también habrá una comunicación constante entre las fuerzas de seguridad federales (Policía Federal, Gendarmería y Prefectura) para el monitoreo de fronteras y puntos estratégicos. La medida de control intensificó en estos puntos: El Gobierno activa estos protocolos especiales teniendo en cuenta los antecedentes de terrorismo internacional en territorio argentino, el atentado a la Embajada de Israel en 1992 y el ataque a la AMIA en 1994. Por otro lado, desde el entorno iraní, el exagregado cultural Mohsen Rabbani, apuntado por la Justicia argentina en la causa AMIA, intentó minimizar la preocupación afirmando que Argentina no es un objetivo para Teherán y que existe una relación de respeto con la población local.