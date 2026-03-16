La escalada de tensiones internacionales ha reactivado los temores sobre un posible conflicto global. Los recientes bombardeos entre Estados Unidos e Israel contra Irán han alimentado la preocupación por una posible Tercera Guerra Mundial. En ese contexto comenzaron a circular análisis y estudios que intentan identificar cuáles serían los lugares más seguros del planeta en caso de un enfrentamiento global. Factores como la neutralidad política, el aislamiento geográfico o la disponibilidad de recursos naturales resultan claves. Según el Índice de Paz Global 2025, elaborado por el Institute for Economics and Peace, algunos países destacan por su capacidad de mantenerse relativamente protegidos en escenarios de guerra a gran escala. Este informe analiza 163 países mediante 23 indicadores relacionados con conflictos, seguridad interna y militarización. La estabilidad política, la autosuficiencia alimentaria y la baja exposición militar también influyen en esta clasificación. Entre los países considerados más seguros aparece Suiza. Este país europeo mantiene una larga tradición de neutralidad diplomática desde el Congreso de Viena y no forma parte de la OTAN. Además, cuenta con una política de defensa civil que incluye refugios preparados para la población. Su capacidad de organización interna y su estabilidad institucional lo colocan entre los lugares más preparados para enfrentar una crisis internacional. Islandia también destaca en los rankings de seguridad. Su aislamiento geográfico y su baja población la convierten en un territorio con menor exposición a objetivos militares. A esto se suma su capacidad energética basada en recursos renovables. Nueva Zelanda aparece de forma recurrente en distintos estudios. La organización Rethinking Security considera que es uno de los “lugares más seguros” en caso de conflicto nuclear y señala que está “relativamente protegida de los efectos del invierno nuclear, ya que produce un excedente de alimentos, por lo que es poco probable que haya hambruna”. Además de estos países, existen otros territorios que aparecen en análisis sobre seguridad en escenarios extremos. Austria e Irlanda aplican políticas de no alineación que reducen su exposición militar directa. Liechtenstein y Malta también figuran entre las opciones consideradas relativamente seguras debido a su limitada militarización. La Antártida aparece incluso en algunos mapas debido a su distancia de las grandes potencias nucleares. Indonesia es mencionada por mantener una política exterior independiente, mientras que Tuvalu aparece como opción por estar fuera de las rutas militares comunes y por contar con reservas naturales que permitirían sostener a su población. En Sudamérica, los análisis suelen reducir las opciones más seguras a dos países: Argentina y Chile. Ambos destacan por su potencial agropecuario y por el acceso a recursos naturales esenciales. La disponibilidad de alimentos y materias primas se considera un factor clave en escenarios de crisis global prolongada. La capacidad de autosuficiencia podría resultar determinante para la supervivencia de la población. Otros territorios mencionados en distintos análisis incluyen Bután, beneficiado por su aislamiento montañoso, y Fiyi, cuya distancia geográfica y riqueza marina le otorgan cierta ventaja estratégica. Los expertos suelen analizar varios factores antes de considerar que un país puede resultar seguro en caso de conflicto global. La ubicación geográfica es uno de los elementos más importantes. También se evalúan aspectos como la neutralidad diplomática, la autosuficiencia energética y alimentaria y la estabilidad institucional. La capacidad de los gobiernos para organizar a la población en situaciones de emergencia es otro factor clave. España también aparece evaluada dentro de los análisis internacionales sobre seguridad y estabilidad en escenarios de conflicto global. Según el Índice de Paz Global 2025, el país ocupa el puesto 25 a nivel mundial. Si se analiza únicamente el entorno regional, España se sitúa en el puesto 18 dentro de Europa occidental y central. El informe tiene en cuenta factores como estabilidad interna, nivel de militarización y participación en conflictos. Uno de los aspectos que influye en la posición española es su pertenencia a la OTAN. Esta alianza militar ofrece cooperación y defensa colectiva, pero al mismo tiempo puede convertir al país en un punto estratégico dentro de un escenario de conflicto internacional.