Quedó habilitado un nuevo puente que cruza las vías del ferrocarril Sarmiento entre las estaciones de Haedo y Ramos Mejía, una obra que busca mejorar la circulación vehicular en la zona y disminuir el riesgo de accidentes en uno de los puntos más transitados del oeste del conurbano bonaerense. El nuevo cruce, ubicado frente al hospital Güemes, ya se encuentra operativo en sentido sur–norte y permitirá agilizar el tránsito en un sector donde diariamente miles de vehículos atraviesan las vías ferroviarias. El puente fue finalizado por el Municipio de Morón, encabezado por el intendente Lucas Ghi, luego de que los trabajos quedaran interrumpidos en diciembre de 2023 tras la paralización de obras públicas dispuesta por el Gobierno nacional. A partir de gestiones realizadas por el gobierno local, la intervención se retomó y finalmente se completó, lo que permitirá mejorar la circulación en el área y reducir los riesgos en el paso a nivel cercano. Durante la inauguración, Ghi destacó que la nueva estructura representa una solución para el tránsito en el sector. “Acabamos de inaugurar una nueva solución vial que es el puente que tiene sentido sur-norte en Haedo. En su descenso permite encontrar con uno de los accesos al Instituto de Haedo. Esto va a ayudar a descomprimir el paso a nivel de Güemes y permitirá, una vez que logremos también inaugurar el puente que está a unos pocos metros de aquí, reducir significativamente el nivel de siniestralidad que tiene ese paso a nivel”, afirmó. El intendente también señaló que desde el Estado local se trabaja en la búsqueda de soluciones para mejorar la movilidad urbana y reconoció la colaboración de las autoridades del Municipio de La Matanza y del sistema de Trenes Argentinos. Debido a que el nuevo cruce se encuentra en el límite entre Morón y La Matanza, ambos municipios coordinaron las tareas de organización del tránsito en la zona para facilitar la circulación una vez habilitado el puente. La intervención apunta a ordenar el flujo vehicular en un área donde confluyen distintos accesos y donde el paso a nivel genera demoras frecuentes. El puente modular es de mano única y está destinado al tránsito liviano. Se trata de una estructura del tipo U, categoría A20. Entre sus principales características se destacan: Esta infraestructura busca mejorar la conectividad entre ambos lados de las vías y facilitar el desplazamiento diario de vecinos que utilizan ese corredor. Desde Trenes Argentinos informaron que, en una etapa posterior, se prevé eliminar el paso a nivel ubicado en la calle Chile. La medida apunta a optimizar la circulación ferroviaria en el ramal y reducir los puntos de conflicto entre trenes y vehículos, lo que permitiría mejorar la seguridad vial en el área. Con la habilitación del nuevo puente, el objetivo es avanzar en un esquema de circulación más ordenado en una de las zonas con mayor tránsito del corredor oeste del Gran Buenos Aires.