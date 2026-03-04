Reino Unido envía a Chipre un destructor y helicópteros Wildcat con capacidades antidrones para reforzar su presencia militar en el Mediterráneo oriental. El anuncio fue realizado por el primer ministro británico, Keir Starmer, tras un ataque con dron contra una base en la isla. Starmer informó que el Reino Unido está “enviando helicópteros con capacidades antidrones y que el (destructor) HMS Dragon se desplegará en la región”. La decisión busca proteger al personal militar británico destinado en Chipre. “El Reino Unido está plenamente comprometido con la seguridad de Chipre y del personal militar británico destinado allí”, escribió el primer ministro, al enmarcar la medida dentro de las operaciones defensivas en vigor en la zona. El anuncio se produce después de que la base RAF Akrotiri fuese atacada en la madrugada del lunes por un dron que no causó víctimas. Se trata de una de las dos bases militares que el Reino Unido posee en la isla mediterránea. En un comunicado, Starmer expresó su “indignación” por el ataque con drones y lo calificó como “un ejemplo profundamente preocupante de los ataques altamente peligrosos e indiscriminados que llevan a cabo Irán y sus representantes en toda la región”. El Gobierno británico decidió reforzar su dispositivo tras este episodio. Reino Unido envía a Chipre un destructor y medios aéreos especializados como parte de su estrategia de protección ante amenazas con drones. El ministro británico de Defensa, John Healey, afirmó que el Reino Unido está actuando con rapidez para “reforzar aún más” su presencia defensiva en el Mediterráneo oriental. Destacó que la capacidad defensiva del HMS Dragon es “de clase mundial”. El HMS Dragon es uno de los seis destructores de defensa aérea Tipo 45 de la Marina Real Británica, descrito como “uno de los buques de guerra más avanzados del mundo”. Está equipado con el sistema de misiles antiaéreos Sea Viper para detectar y neutralizar objetivos enemigos. Los helicópteros Wildcat están armados con misiles Martlet que pueden contrarrestar la amenaza de drones. Con este despliegue, Reino Unido envía a Chipre un mensaje de firmeza en un contexto de creciente tensión regional. El envío del destructor y los helicópteros se produce después de que Starmer diera luz verde a Estados Unidos para utilizar las bases aéreas británicas para ataques “defensivos” a objetivos militares iraníes. Posteriormente, el primer ministro anunció una “participación más activa” del Reino Unido en la guerra con Irán, aunque solo dentro del marco de la legalidad internacional. También reiteró que no se sumará a los ataques junto con Estados Unidos e Israel. Con este movimiento, Reino Unido envía a Chipre capacidades adicionales en un escenario en el que otros países como Francia o Grecia también han expresado que enviarán fragatas y sistemas antimisiles y antidrones a la isla.