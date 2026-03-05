Estados Unidos anunció el comienzo de una nueva fase de cooperación militar con Ecuador para enfrentar a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico. Las acciones se desarrollarán mediante operaciones conjuntas entre las Fuerzas Armadas ecuatorianas y el Comando Sur de Estados Unidos. El despliegue forma parte de una estrategia regional para combatir el narcoterrorismo y fortalecer la coordinación entre países de América Latina y el Caribe frente a la expansión de redes criminales. El Comando Sur estadounidense (SOUTHCOM) confirmó que las fuerzas de ambos países comenzaron operaciones dirigidas contra organizaciones consideradas terroristas que operan en territorio ecuatoriano. El general Francis L. Donovan, jefe de SOUTHCOM, aseguró que la iniciativa busca enfrentar a los grupos criminales responsables de violencia y corrupción en distintos países del hemisferio. En ese contexto, el militar destacó el trabajo de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y valoró su compromiso en las acciones contra las organizaciones dedicadas al narcotráfico. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, había adelantado el inicio de estas operaciones durante un mensaje publicado en la red social X. El mandatario explicó que las acciones conjuntas se llevarán adelante junto a Estados Unidos y otros aliados regionales como parte de una ofensiva más amplia contra el narcotráfico. Según Noboa, esta estrategia forma parte de una nueva etapa dentro de su política de seguridad para recuperar el control en todo el país. “El objetivo es garantizar la seguridad de los ecuatorianos”, afirmó el presidente al referirse a las medidas que se implementarán durante este mes. En el marco de esta cooperación, Noboa mantuvo encuentros en Quito con el general Francis L. Donovan y con el contralmirante Mark A. Schafer, quien dirige el Comando de Operaciones Especiales Sur. Durante esas reuniones se analizaron mecanismos de intercambio de información y planes de coordinación operativa en aeropuertos y puertos, puntos estratégicos para frenar el tráfico de drogas. El anuncio de las operaciones se produjo pocos días después de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado uno de los principales aliados de organizaciones criminales ecuatorianas. La situación de seguridad en Ecuador se agravó en los últimos años debido al crecimiento de las redes vinculadas al tráfico de cocaína. Se estima que cerca del 70% de la droga que sale de Colombia y Perú, los mayores productores mundiales de cocaína, circula por territorio ecuatoriano. Esta situación desencadenó enfrentamientos entre bandas criminales y un fuerte incremento en la tasa de homicidios. Ante este escenario, el gobierno ecuatoriano anunció medidas de seguridad adicionales. Entre el 15 y el 30 de marzo se implementará un toque de queda nocturno en cuatro provincias particularmente afectadas por la violencia: Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro. El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que la situación requiere acciones firmes para recuperar la seguridad en esas zonas. La cooperación entre Quito y Washington en materia de seguridad se intensificó desde que Daniel Noboa asumió la presidencia en 2023. En diciembre pasado, Estados Unidos envió militares al puerto ecuatoriano de Manta, aunque las autoridades no brindaron detalles sobre ese despliegue. Pese a este acercamiento, en un referendo realizado en 2025 los ecuatorianos rechazaron la instalación de bases militares extranjeras permanentes en el país, como la que funcionó en Manta entre 1999 y 2009. Desde la perspectiva estadounidense, la colaboración con Ecuador es clave para debilitar las redes criminales que utilizan los puertos del país como punto de salida de droga hacia mercados de Norteamérica y Europa.