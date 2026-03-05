La guerra en Medio Oriente escaló a su máximo histórico tras el bombardeo conjunto entre Estados Unidos e Israel e Irán y despertó tensiones sobre una posible Tercera Guerra Mundial. A diferencia de los anteriores conflictos, los próximos enfrentamientos entre las potencias tendrán de por medio las temidas armas nucleares. Estas herramientas de destrucción masiva nunca fueron utilizadas en el pasado, pero se estima que tan solo una ojiva puede destruir ciudades enteras del tamaño de Nueva York o Washington. En este contexto, la inteligencia artificial señaló cuáles serán las únicas tres naciones que se mantendrán alejadas de los enfrentamientos. Las armas nucleares son sumamente temidas por su largo alcance y capacidad de destrucción. Para tener una idea la bomba usada en Hiroshima, que tenía solo 15 kilotones de TNT, dejó cerca de 140.000 muertos y un radio de afección de 10 kilómetros cuadrados. Las modernas, conocidas como ojivas, pueden tener hasta 300 kilotones de TNT, superando ampliamente las lanzadas hace 80 años. Ubicado en el hemisferio sur, Argentina se posiciona como uno de los países más seguros frente al avance de la guerra y las armas nucleares. Se trata de unos de las naciones con mayor producción de alimentos, en específico soja, maíz, trigo y carne vacuna. La inteligencia artificial explica que cuenta con una baja densidad poblacional, lo que significa que áreas como la Patagonia podría funcionar como áreas de refugio. Argentina no cuenta con armas nucleares ni alberga grandes bases militares internacionales, lo que lo convierte en un objetivo poco probable de misiles y ojivas. Otro de sus puntos fuertes es la gran presencia de recursos naturales como gas y petróleo en Vaca Muerta, litio en el noroeste, agua dulce y tierra fértiles. El país es considerado como uno de los más seguros antes una Tercera Guerra Mundial por estar alejado a miles de kilómetros de las potencias. Su aislamiento geográfico, sumado a su falta de bases militares, lo convierte en un resguardo ante las armas nucleares. Su capacidad de producción agrícola es de cinco veces su población. Alimentos como carne, cereales y lácteos garantizan comida para su población, incluso si se cortan las rutas de comercio internacional. La clave de su autonomía también radica en que su electricidad es generada por hidroeléctrica y geotermia, lo que reduce dependencia del petróleo importado. Alejado de Europa, Rusia y Norteamérica, Australia se convierte en uno de los países más seguros. La inteligencia artificial explica que su enorme territorio permitiría reubicar la población y alimentarla gracias a su producción de trigo y carne. Sus recursos naturales son abundantes, en específico en carbón, hierro, gas natural y uranio, lo que permitiría que la industria continúe en funcionamiento ante una Tercera Guerra Mundial prolongada.