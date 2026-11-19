Quitarán 4 puntos de la licencia de conducir y multarán a quienes giren en U en una calle donde esté prohibido hacer esta maniobra

La Ley de Tránsito 24.449 fija una sanción espefíca a los conductores que giren en U en una calle donde está prohibido hacer esta maniobra .

No solo se trata de una multa económica, sino también de quita de puntos en la licencia de conducir.

Quitarán 4 puntos de la licencia de conducir y multarán a quienes giren en U en una calle donde esté prohibido

Según artículo 53 del Anexo II del Decreto Reglamentario 779/1995, “por no respetar la señalización y las reglas pertinentes a la circulación en giros rotondas, prohibido retomar o giro en U será sancionado ”.

La sanción será la siguiente:

Multa : entre 100 y 300 Unidades Fijas (U.F.),

Puntos: descuento de 4 puntos en la licencia de conducir.

En cuanto al monto en pesos, el decreto permite que los mínimos y máximos de Unidades Fijas varíen según cada jurisdicción, dentro de los límites de la ley.

En este sentido, conviene consultar el código de tránsito de cada municipio. Asimismo, la U.F. equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje , por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Cabe destacar también que el sistema de scoring de la licencia de conducir comienza con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado para conducir.

Cómo saber si está prohibido girar en U en una calle

Según el Decreto Reglamentario 779/1995, la señal de tránsito se la conoce como “No girar en U”, la cual “prohíbe retomar (girar en sentido contrario) sobre una misma vía”.

Su conformación física es la de una flecha en color negro en forma de herradura con abertura hacia abajo y la punta en el brazo descendente izquierdo. El fondo es blanco, el círculo rojo y la flecha tachada en rojo.

Quitarán 4 puntos de la licencia de conducir y multarán a quienes giren en U en una calle donde esté prohibido hacer esta maniobra Fuente: Imagen ilustrativa generada con Copilot | Equipo Audiencias

Cuando un conductor visualiza esta señal de tránsito tiene prohibido girar en sentido contrario sobre una misma vía , es decir, si conduce en una dirección no puede dar un giro de 180° en forma de U para retomar la conducción en la calle con sentido contrario a la inicial.

En cambio, el conductor debe seguir en sentido recto y no girar a la izquierda . Por último, el conductor debe esperar a una zona donde esté permitido girar en U.

Es importante respetar estas señales de tránsito porque evitan choques, situaciones de alto riesgo, embotellamientos o maniobras bruscas y también multas y quita de puntos en la licencia de conducir.