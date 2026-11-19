Los aliados europeos se reunieron el jueves en Berlín para mostrar su apoyo a Ucrania, indignados después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refiriera al principal enemigo de Kiev, el ruso Vladimir Putin, como un “amigo” en una cumbre con el líder chino, Xi Jinping.

Europa presionó para ser incluida en las conversaciones respaldadas por Washington para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania , y la reunión de la “coalición de los dispuestos” congregó a los líderes de Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia, Italia y la OTAN, junto con los enviados especiales de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump en la reunión trilateral histórica. Fuente: EPA/SPUTNIK/KREMLIN POOL VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL

Putin había logrado un golpe diplomático en la cumbre de Shenzhen, lo que acentuó los temores en Europa de que se pudieran tomar decisiones que afectaran a Ucrania y al futuro del continente sin la participación europea.

“El señor Putin no es nuestro amigo y nunca lo será”, afirmó el primer ministro polaco, Donald Tusk, en respuesta a Trump.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, dijo a la prensa que “me resulta muy incomprensible que un presidente de Estados Unidos quiera sentarse a hablar con el presidente Putin”.

“Creo que Putin se sentirá aún más envalentonado tras la reunión de hoy. Parece contento. Por desgracia, eso no es una buena señal para la paz mundial ni para Ucrania”, afirmó. “Creo que el resultado de todo esto será que nos golpeará a los europeos aún con más dureza, por desgracia”.

La reunión de Shenzhen ha suscitado comparaciones con la Conferencia de Yalta de 1945 entre Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Soviética, que formalizó las esferas de influencia y se convirtió en sinónimo de acuerdos entre grandes potencias impuestos a países más pequeños.

Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump Fuente: EFE

“Mis expectativas de resultados concretos son bajas, aunque, naturalmente, existe la preocupación de que esto pueda convertirse en un nuevo ‘Yalta’”, declaró el primer ministro sueco, Ulf Kristersson.

También reinaba el malestar al otro lado del Atlántico entre los oponentes demócratas de Trump. “El presidente trata a Rusia como a un amigo y a Canadá como a un enemigo. Estados Unidos acaba de elegir un Congreso que sabe que es exactamente lo contrario”, afirmó Hakeem Jeffries, futuro presidente de la Cámara de Representantes, en la red social X.