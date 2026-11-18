Los conductores de la CDMX pueden perder temporalmente su licencia si acumulan tres infracciones de tránsito en un periodo de 12 meses (imagen representativa).

En esta noticia ¿Cuándo pueden suspender la licencia por exceso de velocidad?

Los conductores de la Ciudad de México pueden perder temporalmente su licencia de conducir si acumulan determinadas infracciones de tránsito.

La medida está contemplada en el artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, que establece la suspensión de la licencia por un periodo de seis meses a tres años cuando se cumplen ciertos supuestos.

Uno de ellos es acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o a sus reglamentos durante el transcurso de un año. Entre las conductas que pueden formar parte de ese conteo se encuentra exceder los límites de velocidad, una falta contemplada en el Reglamento de Tránsito de la capital.

¿Cuándo pueden suspender la licencia por exceso de velocidad?

El artículo 68, fracción I, establece que la Secretaría de Movilidad debe suspender temporalmente el uso de la licencia o permiso para conducir cuando una persona acumule tres infracciones a la Ley de Movilidad, como exceder la velocidad permitida, o sus reglamentos en un periodo de un año.

Esto significa que exceder el límite de velocidad puede contar como una de esas tres infracciones. La medida corresponde al supuesto de acumulación de tres infracciones dentro del plazo establecido.

Por su parte, el artículo 9 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México obliga a los conductores a respetar los límites de velocidad señalados en las vialidades .

La señal de tránsito que indica el mácimo de de velocidad es la SR-9 VELOCIDAD. Fuente: ChatGPT

Cuando no existe una señalización restrictiva específica, establece máximos de 80 kilómetros por hora en carriles centrales de vías de acceso controlado, 50 en vías primarias y 40 en vías secundarias, entre otros.

¿Qué otras conductas al volante pueden provocar la suspensión de la licencia?

El artículo 68 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México contempla cuatro supuestos para suspender temporalmente una licencia o permiso de conducir :

Acumular tres infracciones a la Ley de Movilidad o sus reglamentos durante un año.

Provocar daños a terceros o a sus bienes al conducir un vehículo y no repararlos.

Conducir bajo los efectos del alcohol o narcóticos por primera ocasión: implica una suspensión de un año y la obligación de someterse a un tratamiento de combate a las adicciones en una institución especializada.

Reincidir en la conducción bajo los efectos del alcohol o narcóticos: una segunda sanción en un periodo menor a tres años implica una suspensión de tres años y también la obligación de realizar un tratamiento de rehabilitación.

La medida busca hacer cumplir las normas de movilidad y evitar que las conductas que incumplen el reglamento se repitan.