Por la Ley de Tránsito, multarán con 300 UF y quitarán 4 puntos a quienes manejen sin cumplir con la edad mínima exigida

La Ley de Tránsito 24.449 establece multas económicas para quienes conduzcan vehículos sin cumplir con la edad mínima exigida para cada categoría de licencia de conducir.

Por ejemplo, un conductor de 18 años que tenga licencia, pero maneje vehículos de las clases C, D o E, para las que se requieren al menos 21 años, puede ser sancionado.

De hecho, el Decreto Reglamentario 779/1995 fija el régimen de multas en su Anexo 2. En este contexto, conviene saber qué dice exactamente el texto oficial y cuáles son las edades mínimas.

Qué dice el artículo 2 de la Ley de Tránsito

Según el artículo 2 del Decreto Reglamentario 779/1995, sancionarán a los vehículos “por conducir sin tener cumplida la edad reglamentaria”.

La sanción se aplica, por ejemplo, cuando un conductor de 20 años, con licencia de conducir clase A (es decir, habilitado para conducir motocicletas, cilomotores y motovehículos), maneje un vehículo que requiera otro tipo de licencias como las C (camiones sin acoplado y vehículos de carga) las cuales tienen un mínimo de 21 años como edad obligatoria.

Las sanciones son las siguientes:

La sanción económica será con una multa que va desde 100 U.F. (Unidades Fijas) hasta 300 U.F.

Además, serán restados de la licencia nacional de conducir la cantidad de cuatro puntos.

En cuanto al monto en pesos, el decreto permite que los mínimos y máximos de Unidades Fijas varíen según cada jurisdicción, dentro de los límites de la ley.

En este sentido, conviene consultar el código de tránsito de cada municipio. Asimismo, la U.F. equivale al precio de un litro de nafta de mayor octanaje , por lo que el monto en pesos cambia con el precio del combustible.

Por la Ley de Tránsito, multarán con 300 UF y quitarán 4 puntos a quienes manejen sin cumplir con la edad mínima exigida. Fuente: Imagen ilustrativa generada con Gemini | Equipo Audiencias

Cabe destacar también que la licencia comienza con 20 puntos, y cuando se agotan, el conductor queda inhabilitado para conducir. En caso de conducir con la edad mínima exigida, se restarán 4 puntos del sistema de scoring.

Cuáles son las edades mínimas para conducir

Según el artículo 11 de la Ley de Tránsito, las edades mínimas para conducir vehículos en la vía pública son las siguientes:

a) Veintiún años para las clases de licencias C, D y E (clase C, transporte de carga; clase D, transporte de pasajeros y emergencias; clase E, cargas pesadas articuladas y maquinaria)

b) Diecisiete años para las restantes clases.

c) Dieciséis años para ciclomotores, en tanto no lleven pasajero.

Cabe estacar que las autoridades jurisdiccionales pueden establecer modificaciones en las edades con motivos fundados en características locales. “Excepciones a las edades mínimas para conducir, las que sólo serán válidas con relación al tipo de vehículo y a las zonas o vías que determinen en el ámbito de su jurisdicción”, señala la norma.

En conclusión, la Ley de Tránsito establece las edades mínimas para conducir y quienes no cumplan con esta reglamentación serán sancionados con una multa económica que varía según la jurisdicción.