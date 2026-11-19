Después de realizar el alto total, puede continuar la marcha aunque el semáforo todavía permanezca en rojo, pero solamente después de cerciorarse de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar la intersección.

El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México establece una excepción para los conductores que circulen durante la madrugada y encuentren un semáforo en rojo. Entre las 23:00 y las 5:00 horas del día siguiente, los vehículos pueden continuar la marcha aunque la señal permanezca en rojo, pero deben cumplir previamente con una condición.

La norma establece cómo deben actuar los conductores en las intersecciones reguladas por semáforos durante este horario. La posibilidad de avanzar no significa que puedan atravesar el cruce sin detenerse o sin verificar las condiciones de circulación.

Atención: en qué horario se puede avanzar con el semáforo en rojo

El artículo 10 del Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en su fracción VI, establece las reglas para las intersecciones reguladas mediante semáforos. El inciso d) señala que entre las 23:00 horas y las 5:00 horas del día siguiente, el conductor debe detener totalmente el vehículo frente a la luz roja.

Después de realizar el alto total, puede continuar la marcha aunque el semáforo todavía permanezca en rojo, pero solamente después de cerciorarse de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar la intersección.

La disposición no permite pasar directamente frente a una luz roja. Primero es obligatorio detener por completo el vehículo y comprobar que el cruce se encuentre libre.

Qué deben hacer los conductores frente a un semáforo rojo

La regla establece una secuencia concreta para circular durante ese horario. El conductor debe:

Detener totalmente el vehículo frente a la luz roja del semáforo.

Verificar que ningún peatón se disponga a cruzar la intersección.

Comprobar que ningún vehículo esté por atravesar el cruce.

Continuar la marcha solamente después de confirmar que puede hacerlo con seguridad.

Fuera de ese horario, cuando la luz está en rojo, los conductores deben detenerse en la línea de alto sin invadir el cruce peatonal ni el área de espera para bicicletas o motocicletas, de acuerdo con el inciso a) de la fracción VI.

El mismo artículo establece que, si existe congestión y no es posible cruzar completamente una intersección, el conductor debe permanecer en la línea de alto aunque el semáforo indique siga, para evitar obstruir la circulación de las calles transversales.

Cuál es la multa por infringir esta disposición en la Ciudad de México

El artículo 10 establece que los conductores de vehículos motorizados que infrinjan las reglas previstas para las intersecciones reguladas por semáforos serán sancionados con una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Además, la infracción contempla tres puntos en la licencia para conducir. Cuando la infracción sea captada mediante sistemas tecnológicos, se sancionará con un punto a la matrícula vehicular, de acuerdo con la disposición.

La posibilidad de avanzar durante la madrugada, por lo tanto, está condicionada al alto total y a la comprobación previa de que ningún peatón o vehículo se dispone a cruzar.