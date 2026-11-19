En esta noticia Por qué renunció Campero al bloque de LLA en Diputados

El diputado nacional por Tucumán Mariano Campero, uno de los dirigentes de origen radical que se había sumado a La Libertad Avanza (LLA), renunció a la bancada libertaria y conformará un monobloque denominado Cambia Tucumán. De esta forma, el espacio de Javier Milei pasa de 95 a 94 legisladores en la Cámara Baja.

Campero, con mandato hasta diciembre de 2027 y cercano a Patricia Bullrich, oficializó su decisión a través de una carta dirigida al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En el escrito, el dirigente le comunicó su decisión de “dejar de formar parte del bloque de La Libertad Avanza a partir del jueves 19 de noviembre”.

“Ha sido un honor para mi haber podido aportar en los momentos más difíciles del Gobierno. La Argentina atravesaba una etapa muy complicada y pudimos sostener el rumbo cuando no había números en el Congreso. De eso me siento parte y lo voy a reivindicar siempre”, expresó el legislador.

De hace pocas semanas: Bullrich citó a gran parte de los diputados que le responden; Campero fue uno de los que participó. Damián Arabia

La salida de Campero resta volumen político al bloque de LLA, apenas un día después de que el oficialismo sufriera un revés en Diputados al no lograr quórum para abordar tres iniciativas clave: la reforma del Banco Central, el traspaso de sedes judiciales a la Ciudad de Buenos Aires y la sanción a compañías que exploten recursos naturales en las islas Malvinas.

En 2025 integró el grupo de los denominados “87 héroes” que blindaron los vetos del presidente Javier Milei, aunque ese mismo año empezó a tomar distancia al acompañar la apertura del debate sobre el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, dos proyectos resistidos por la Casa Rosada.

El pasado 3 de noviembre Campero participó de la reunión que encabezó Bullrich con los dirigentes que le responden, en la que la foto del encuentro despertó malestar en la Casa Rosada.

“Quiero agradecer al señor presidente de la Nación, Javier Milei, a usted, a las autoridades del bloque y a cada uno de mis colegas por la labor compartida en todo este tiempo. Seguiré trabajando desde mi banca con las mismas convicciones, acompañando aquellas iniciativas que considere correctas para la Argentina y para Tucumán”, completó.

La carta de Campero para oficializar su renuncia Fuente: X

Por qué renunció Campero al bloque de LLA en Diputados

Según planteó Campero, La Libertad Avanza (LLA) cerró un acuerdo con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para que una fuerza opositora retirara la acción judicial destinada a bloquear una nueva candidatura del mandatario provincial.

“Este pacto motivó recientemente el desistimiento por parte del partido. Creo de la acción judicial que impulsamos junto a otras fuerzas de la provincia para impedir una nueva candidatura del gobernador Jaldo por el artículo 90 de la Constitución provincial”, escribió el diputado.

En ese marco, vinculó su alejamiento con la aceleración de los tiempos electorales en Tucumán, provincia que acudirá a las urnas el próximo 9 de mayo.

“Mi decisión, conversada con las autoridades del bloque, responde a una convicción firme: los intereses de los tucumanos y el respeto a las reglas institucionales deben estar por encima de cualquier acuerdo político”, subrayó.