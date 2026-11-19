Los dólares actualmente en circulación sólo pierden validez cuando dejan de cumplir los criterios de calidad y son oficialmente retirados.

La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos (BEP) explica en su sitio web oficial por qué la mayoría de las denominaciones de dólar deberán someterse a un proceso de rediseño, donde nuevos billetes con tecnología actualizada se ponen en circulación.

“ Los billetes deben ser resistentes a ataques de falsificación cada vez más sofisticados: la seguridad es el propósito principal del rediseño ”, aseguran las autoridades.

Así, el orden de denominaciones en el calendario de rediseño está determinado por la frecuencia y la amenaza que tiene un billete de ser falsificado. Por su valor y bajo riesgo, los únicos dólares que no están incluidos en el cronograma son el de $1 y el de $2.

Por qué cambiará Estados Unidos los dólares que ahora están en circulación

El rediseño del dólar está a cargo del Comité Directivo de Disuasión Avanzada de Falsificación (ACD), que en 2013 fijó el orden de denominaciones. El ACD se compone por personal del Tesoro, la BEP, la Junta de la Reserva Federal, el Sistema de la Reserva Federal y el Servicio Secreto de EE.UU.

El objetivo principal de este proceso es reforzar la seguridad de cada billete en circulación: “La tecnología moderna permite falsificaciones de mayor calidad. Se desarrollan nuevas funciones, estrechamente alineadas e integradas en el nuevo diseño, para abordar esta amenaza”, asegura BEP.

La estética de los billetes también se modifica durante el rediseño, pero esto ocurre al final y su nuevo aspecto sólo se hace público entre seis y ocho meses antes del lanzamiento para evitar dar ventaja a los falsificadores y causar confusión en el mercado.

El principal motivo del rediseño del dólar es dificultar la falsificación. Fuente: Shutterstock Mehaniq

Cuál es la próxima denominación de dólar en la lista

El billete de 10 dólares en Estados Unidos es uno de los más utilizados por el público al momento de realizar transacciones, de acuerdo con la tabla de vida útil estimada para cada denominación que mantiene publicada la Reserva Federal.

En esa línea, esta será la primera en rediseñarse de todas las que figuran en el calendario publicado, que contempló el lanzamiento de los nuevos ejemplares de $10 para este año, aunque aún se deben realizar más pruebas antes de que ocurra.

Las próximas denominaciones y su fecha estimada de lanzamiento -que puede modificarse según los resultados de los testeos de calidad- son:

2028 : 50 dólares

2030 : 20 dólares

2032-2035: 5 dólares

2034-2038: 100 dólares

Qué sucede con los billetes viejos cuándo los dólares se rediseñan

“Es política del gobierno estadounidense que todos los diseños de moneda estadounidense sigan siendo moneda de curso legal, independientemente de cuándo se hayan emitido. Esta política incluye todas las denominaciones de billetes de la Reserva Federal, desde 1914 hasta la actualidad”, afirma BEP. La medida se establece oficialmente en el Código de los Estados Unidos 31 U.S.C. § 5103.

Esto significa que todos los billetes pueden seguir utilizándose. La introducción de las nuevas denominaciones se realiza de manera paulatina: al depositar dinero en cualquier banco de la Reserva Federal se evalúa la calidad del billete y cuando no cumpla con los criterios de calidad para seguir circulando, serán retirados de circulación y reemplazados por nuevos ejemplares.