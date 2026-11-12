Qué significa la señal de tránsito con un círculo azul, el borde rojo y una moto.

Conocer las señales de tránsito a lo largo de las rutas y ciudades argentinas es importante para fortalecer la seguridad vial de los conductores, peatones y animales, y evitar choques y multas.

En este sentido, existe una señal que puede aparecer en la vía pública y se puede prestar a confusiones. Se trata de la señal de tránsito con un círculo azul, el borde rojo y una moto

Su nombre es circulación exclusiva y forma parte del Sistema de Señalización Vial Uniforme.

Qué significa la señal de tránsito

Según el Decreto 779/1995, la señal de tránsito “indica que el carril con la figura es de uso exclusivo para tal tipo de vehículos”.

La norma señala que “se debe usar en las indicaciones de carriles exclusivos para transporte público o en las sendas exclusivas sobre la calzada o contigua a ella, para motocicletas, ciclomotores, bicicletas, peatones o jinetes. No puede utilizarla en tipo de tránsito”. En este caso, hace referencia a las motos.

Esta señal de tránsito se ubica al comienzo de la vía o carril exclusivo y repitiéndose en zonas urbanas luego de cada intersección.

Qué significa la señal de tránsito con un círculo azul, el borde rojo y una moto. Generado con Gemini imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Qué hacer cuando ves la señal de tránsito con una moto

Un error común es creer que el borde rojo prohíbe. En las señales reglamentarias, el rojo marca una restricción, y en esta ocasión apunta a quienes no son motos.

Qué se debe hacer al ver esta señal de tránsito:

Moto: el carril está pensado para este vehículo, aunque igual debe respetar las reglas generales de circulación.

Auto, camioneta o camión: no debe ingresar ni circular por ese carril, ni siquiera por unos metros.

Bicicleta o peatón: la figura de la moto no los habilita.

Vehículos por estacionar o frenar: evitar hacerlo sobre el carril, porque le bloquea el paso al vehículo habilitado.

Cabe destacar que una señal reglamentaria es de cumplimiento obligatorio, por lo tanto, no respetarla es una infracción de tránsito y la a sanción depende de la jurisdicción.

En conclusión, el borde rojo de la señal de tránsito no prohíbe todo, sino que ordena quién usa cada carril. Comprender la figura, y no solo el color, evita multas y reduce el riesgo de choques entre vehículos que comparten la calzada.