La fuerte depreciación del real brasileño empieza a convertirse en un problema para la Argentina. Y es que, con el dólar en Brasil cerca de los R$ 5,90 y una caída de alrededor del 16% del real desde fines de octubre, la economía argentina queda más cara en términos relativos frente a su principal socio comercial. Asimismo, profundiza la apreciación del peso argentino.

De este modo, el movimiento genera presión sobre la competitividad y puede tener efectos sobre el comercio, el turismo y el ingreso de productos brasileños al mercado local.

“Cuando nuestro principal socio comercial, devalúa más de un 16% en pocas semanas y el peso argentino se mantiene en un sendero acotado, se produce una apreciación real bilateral muy marcada - de hecho, el tipo de cambio real bilateral con Brasil perforó mínimos que no se veían desde el inicio del esquema de las bandas cambiarías”, describe el economista Federico Vaccarezza.

Así, evaluó que “lo que estamos viendo es una fuerte divergencia entre los regímenes de ambos países” y eso genera un choque de los precios relativos y una evidente presión adicional sobre los flujos de las divisas en la Argentina.

En Brasil el dólar flota

Señaló que, para los brasileños la depreciación del real - con un dólar saltando desde los R$ 4,97 en octubre hasta los R$ 5,80–5,90 de hoy- responde a una salida de flujos financieros por la incertidumbre fiscal después de que terminara el proceso electoral, en un contexto donde el Banco Central do Brasil busca recortar las tasas pero el mercado le exige una mayor prima de riesgo.

“Al tener Brasil un tipo de cambio flexible y flotante, el ajuste se absorbe vía precio, o sea se deprecia la moneda nominal sin la necesidad de sacrificar las reservas internacionales de una manera brusca como podría pasar en la Argentina”, dijo.

En tanto que indicó que, “en Argentina estamos operando bajo un esquema de flotación administrada con bandas cambiarias y una política monetaria enfocada esencialmente en contener la liquidez y sostener el ancla nominal”.

Impacto fuerte

Gustavo Quintana, de PR Operadores de Cambio, explicó a El Cronista que los movimientos de las monedas de la región tienen impacto sobre el mercado argentino, pero el real más por el peso que tiene Brasil en la economía regional.

“Todo movimiento de divisas en el hemisferio sur puede tener cierto impacto en el plano local”, señaló. El analista destacó además la dimensión de la economía brasileña y su vínculo con la Argentina. “Dicen que su PBI representa el 50% del de la región y eso necesariamente influye en el resto. Además, Brasil es el principal socio comercial de Argentina y del Mercosur”, sostuvo.

El efecto sobre el peso argentino

La principal consecuencia de una depreciación del real es que los productos y servicios brasileños se vuelven relativamente más baratos para los argentinos, mientras que los bienes nacionales pierden competitividad frente a Brasil si el peso no acompaña el movimiento de la moneda brasileña.

“Si el Gobierno no estuviese tan parado en el ancla cambiaria, lo lógico sería que el dólar subiera, pero sigue interviniendo para mantenerlo pisado y eso le quita competitividad a la Argentina, lo que es negativo sobre todo porque Brasil es nuestro principal socio comercial”, analizó Pedro Gaite, economista jefe de Fide.

En la misma línea, Quintana señaló que la devaluación del real “hace en teoría más competitiva la economía brasileña hacia el exterior” y puede generar un “efecto contagio” sobre las monedas de los demás países de la región.

Argentina y Brasil, mercados Ilustración propia generada con IA

Así es como la presión no necesariamente se traduce en una devaluación inmediata del peso, pero el impacto aparece primero en los precios relativos. Eso hace que una empresa argentina que exporta a Brasil enfrente un mercado donde sus productos resultan más caros en relación con los brasileños, mientras que una compañía local que compra insumos o productos terminados desde Brasil puede encontrarlos más baratos que acá.

El fenómeno también puede profundizar la salida de dólares por turismo. Con un real más débil y un peso relativamente estable, Brasil se vuelve más accesible para los argentinos, mientras que los destinos turísticos locales pierden competitividad frente al país vecino. De hecho, la demanda de viajes hacia Brasil ya muestra un fuerte crecimiento en algunas ciudades y destinos.

Brasil devalúa y la Argentina queda más cara

El movimiento cambiario brasileño adquiere mayor relevancia porque se produce mientras el peso argentino mantiene una trayectoria mucho más estable frente al dólar. Si bien es cierto que se observa mayor presión cambiaria en el último tiempo, el dólar mayorista argentino se movió en torno a los $ 1500, mientras que en Brasil la cotización de la moneda estadounidense llegó a R$ 5,9.

Eso modifica la relación de precios entre ambas economías. Para la Argentina, el riesgo es que la pérdida de competitividad cambiaria termine afectando especialmente a los sectores que dependen del mercado brasileño, como la industria automotriz, algunos segmentos manufactureros y distintas economías regionales.

“La devaluación del real hace en teoría más competitiva la economía brasileña hacia el exterior y de alguna forma estimula un efecto contagio en el resto de los países”, explicó Quintana.

El contexto brasileño agrega otro elemento de preocupación. La depreciación del real estuvo acompañada por dudas sobre la situación fiscal y por un escenario de tasas elevadas, factores que impulsaron la búsqueda de cobertura en dólares. El miércoles, el dólar cerró en Brasil en R$ 5,8667, después de subir 1,45% en la jornada.

De hecho, en las últimas ruedas se vio una suba de los tipos de cambio, sobre todo de los paralelos. No obstante, para Quintana, el problema no pasa solamente por el tipo de cambio. “Brasil ha entrado en un sendero complicado y veremos un año 2027 con mayores dificultades”, advirtió.

La cuestión que queda abierta para la Argentina es cuánto tiempo puede sostenerse una brecha de competitividad cambiaria con Brasil sin que aparezcan consecuencias sobre las exportaciones, las importaciones y el turismo.

Con el real depreciándose y el peso relativamente estable, el movimiento de la moneda brasileña empieza a convertirse en una variable que el mercado argentino deberá seguir cada vez más de cerca.