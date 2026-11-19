Audífonos gratis | PAMI confirmó cada cuánto tiempo los afiliados pueden renovarlos y cómo hacerlo paso a paso

El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a los afiliados la posibilidad de solicitar los audífonos y confirmó que se pueden pedir la reposición cada determinado tiempo.

Sin embargo, el trámite exige cumplir unos pasos concretos para acceder al beneficio.

Cada cuánto se pueden renovar los audífonos gratis de PAMI

Según PAMI, la reposición de audífonos se brinda a las personas afiliadas cada tres años. En este sentido, el plazo se cuenta desde la entrega del equipo anterior.

Si todavía no pasaron los tres años, el trámite no corresponde. Por eso, conviene anotar la fecha en el que el afiliado recibió el equipamiento.

El trámite lo realiza la propia persona afiliada. Antes de arrancar, PAMI recomienda consultar al otorrinolaringólogo para descartar un tapón de cera, porque en caso de pérdida auditiva puede ser el origen del problema.

Audífonos gratis | PAMI confirmó cada cuánto tiempo los afiliados pueden renovarlos y cómo hacerlo paso a paso. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Documentación y paso a paso para solicitar los audífonos

Primero, el afiliado debe reunir lo que PAMI exige para el trámite:

Documento Nacional de Identidad.

Nueva orden médica electrónica , con indicación del otorrinolaringólogo sobre la necesidad de equipamiento auditivo, especificando el oído.

Audiometría tonal.

Logoaudiometría.

Con toda esta documentación, concurrir al centro audiológico de PAMI que elija el afiliado.

Los dos estudios no deben tener más de seis meses de antigüedad.

Paso a paso para solicitar la renovación los audífonos

Para solicitar la renovación de los audífonos 3 años después de ser entregados, solo basta con repetir los últimos pasos mencionados anteriormente:

Que el otorrinonaringólogo confeccione el pedido en una orden médica electrónica.

Realizar audiometría tonal y logoaudiometría (no deben exceder los seis meses de antigüedad).

Concurrir con toda la documentación al centro audiológico de PAMI que elijas.

Si algo se demora, desde la página web de PAMI se puede consultar el estado del trámite o realizar un reclamo.

En conclusión, renovar los audífonos de PAMI es un derecho que se activa cada tres años, pero depende de tener la documentación en orden.

La renovación se realiza porque los equipos se desgastan y la audición puede cambiar con los años.