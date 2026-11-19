Ni en el pie ni en la media: la manera ideal de utilizar el talco y evitar que se formen grumos residuales, según una experta.

Muchas personas cometen un error muy común a la hora de utilizar talco en los pies. Por lo general, se utiliza mucha cantidad y en zonas donde no debe ir: los pies o arriba de las medias. Además, se comete otro error como lo es utilizarlo antes de comenzar el día.

Para corregir este hábito, la podóloga Agostina Rausch (Matrícula Provincial N°331), compartió un video en redes sociales donde explicó cuál es la manera ideal de utilizar el talco que, con el correr de los años, se convirtió en una costumbre mal hecha para muchos.

La manera ideal de utilizar el talco

El talco sirve para absorber la humedad y el sudor de los pies, ayudando a mantenerlos secos. Sin embargo, con el correr del tiempo se le dio poca importancia a su utilización y en los últimos años muchos podólogos se encargaron de remarcar este error muy común.

“Estás usando mal el talco y no lo sabías. La mayoría se pone un montón y directamente en los pies. Encima se lo colocan y se ponen las zapatillas enseguida”, introdujo la podóloga.

Luego explicó: “ La función del talco es absorber y la humedad y mantener el pie seco ”. Por último, contó cómo es la manera ideal de utilizar el talco: “Por la noche, sacá la plantilla del calzado, aplicás un puff en el calzado y otro en la plantilla”.

Después se debe abrir el calzado y dejarlo ventilar durante toda la noche. Al día siguiente, se sacude el excedente y ya se puede utilizar tranquilamente.

Por qué motivo se debe utilizar el talco en el calzado y no en el pie

El motivo detrás de esta explicación es que utilizar talco de manera excesiva en el pie puede dejar grumos residuales, favorecer la maceración de la piel y, al final, resultar contraproducente. Por este motivo, para sacarle más provecho a este producto que se utiliza para eliminar la humedad y los malos olores, lo ideal es incorporar esta técnica todas las noches.

En conclusión, el talco debe aplicarse en el calzado y no en el pie. Además, se debe utilizar una capa fina debajo de la plantilla y arriba de ella en la noche previa a la utilización. Este hábito ayudará a mantener los pies secos y evitará malos olores a lo largo del día.

Cabe destacar que ante cualquier duda lo conveniente es consultar con un podólogo, experto en la salud de los pies, y evacuar cualquier consulta con respecto.