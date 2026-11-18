Las reglas de tránsito de Guadalajara y el estado de Jalisco establecen multas para quienes circulen sin utilizar correctamente el cinturón de seguridad. La infracción alcanza tanto a la persona conductora como a todas las personas acompañantes del vehículo.

El artículo 363, fracción VII, de la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco establece una sanción de 10 a 30 UMA para quienes no utilicen el cinturón de seguridad o lo hagan de manera inadecuada.

Con el valor diario de la UMA vigente en 2026, de $117.31, la multa equivale a un rango de $1,173.10 a $3,519.30.

Atención: quiénes deben utilizar el cinturón de seguridad

La fracción VII del artículo 363 establece que la infracción se configura cuando la persona conductora o cualquiera de las personas acompañantes no utiliza el cinturón de seguridad o lo hace de forma inadecuada.

Esto significa que la obligación no recae únicamente sobre quien está al volante. Las personas pasajeras también deben utilizar correctamente el cinturón durante el trayecto.

La norma incluye esta conducta dentro del grupo de infracciones que reciben una sanción de 10 a 30 veces el valor de la UMA. El monto final se determina dentro de ese rango conforme a las disposiciones aplicables.

La norma incluye esta conducta dentro del grupo de infracciones que reciben una sanción de 10 a 30 veces el valor de la UMA. Fuente: Shutterstock FTiare

Además del cinturón, el mismo artículo contempla otras infracciones que tienen multas dentro del mismo rango, entre ellas circular en sentido contrario, rebasar en línea continua en carreteras, exceder determinados límites de velocidad y circular con vehículos de motor en zonas destinadas a peatones.

Cuánto se debe pagar por no llevar cinturón en 2026

Con la UMA diaria de $117.31 vigente desde el 1 de febrero de 2026, las sanciones previstas en el artículo 363 quedan de la siguiente manera:

10 UMA: $1,173.10

20 UMA: $2,346.20

30 UMA: $3,519.30

El artículo señala específicamente que la multa por no utilizar el cinturón o hacerlo inadecuadamente corresponde a 10 a 30 UMA, por lo que el rango máximo puede superar los $3,500.

La disposición también contiene reglas particulares sobre la reincidencia. El numeral 2 del artículo 363 establece una sanción adicional para las infracciones de las fracciones IV y VI cuando se cometen nuevamente dentro de los 30 días siguientes. La fracción VII, correspondiente al cinturón de seguridad, no aparece entre esas infracciones con una regla específica de reincidencia en ese numeral.