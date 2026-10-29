Acortar la vigencia de la licencia permite al estado volver a evaluar al conductor con mayor frecuencia, sin esperar varios años, y detectar a tiempo cualquier condición que afecte el manejo seguro.

En la mayoría de los estados de Estados Unidos, una licencia de conducir se renueva cada varios años. Pero hay un caso en el que, a partir de cierta edad, ese plazo se reduce al mínimo. En este estado, los conductores mayores reciben una licencia que vale un solo año y que, por lo tanto, hay que renovar cada 12 meses.

Los conductores que tengan o superen esta edad reciben una licencia de un año máximo de vigencia

En Nuevo México, la regla del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) es clara: los conductores de 79 años o más obtienen una licencia con vigencia de un año y deben renovarla anualmente. Es el plazo más corto del sistema.

La diferencia con el resto de los conductores es marcada. Quienes tienen entre 71 y 78 años renuevan con un ciclo de 4 años, y los más jóvenes pueden optar por períodos de 4 u 8 años. Es decir, al cumplir 79, el plazo pasa de varios años a apenas uno.

En Nuevo México, los conductores de 79 años o más reciben una licencia de conducir de solo un año de vigencia y deben renovarla cada 12 meses.

Paso a paso: cómo renovar la licencia de conducir

La renovación se hace, por lo general, de forma presencial en cualquier oficina del DMV (y, para quienes cumplen los requisitos, en línea). Estos son los pasos de la renovación presencial:

Acudir a una oficina del DMV ; no hace falta turno previo.

Llevar la documentación requerida : la licencia actual y, para obtener una Real ID, un comprobante de identidad adicional, la prueba del número de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio en Nuevo México.

Realizar el examen de visión , obligatorio en cada renovación para los conductores mayores.

Abonar la tarifa correspondiente y entregar la licencia vigente, que se devuelve perforada junto con una licencia temporal válida por 45 días.

Recibir la nueva licencia por correo, que llega dentro de los 45 días.

La renovación puede hacerse desde 90 días antes del vencimiento y hasta 30 días después. Para los conductores de 79 años o más, conviene confirmar con el DMV si en su caso el trámite se puede hacer en línea, con el examen de visión cargado electrónicamente por un profesional, o si debe ser presencial.