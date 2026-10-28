Exceder la velocidad máxima permitida al manejar puede tener consecuencias importantes para la licencia de conducir. Según el Decreto Reglamentario 242/2022, quienes superen en más de un 30% el límite de velocidad establecido pueden perder 10 puntos del registro, además de recibir una multa económica.

La medida está contemplada en el artículo 104 de la reglamentación de los artículos 51 y 52 de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, que establece distintas sanciones según el porcentaje de exceso de velocidad.

Exceso de velocidad: ¿cuántos puntos quitan de la licencia de conducir?

El artículo 104 del Decreto 242/2022 determina que las infracciones por exceso de velocidad pueden derivar en una multa de entre 150 y 1.000 unidades fijas (UF), además de la quita de puntos de la Licencia Nacional de Conducir.

La cantidad de puntos que se descuentan depende de cuánto se supere el máximo permitido:

Exceso de velocidad de entre el 10% y el 30%: se descuentan 5 puntos de la licencia.

Exceso de velocidad superior al 30%: se descuentan 10 puntos de la licencia.

De esta manera, la normativa diferencia las infracciones según su gravedad y establece una penalización mayor para quienes superen ampliamente la velocidad máxima autorizada.

¿Qué dice el Decreto 242/2022 sobre las multas por exceso de velocidad?

La Ley Nacional de Tránsito prevé sanciones económicas y la quita de puntos por exceso de velocidad. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La disposición oficial establece en su artículo 104:

“Cuando el exceso de velocidad supere el TREINTA POR CIENTO (30 %) del máximo permitido, serán restados de la Licencia Nacional de Conducir la cantidad de DIEZ (10) puntos”.

El mismo artículo contempla una multa de 150 a 1.000 UF por no respetar los límites reglamentarios de velocidad. El valor monetario de la sanción depende del valor de la unidad fija aplicable según la jurisdicción.

Licencia de conducir: cuánto dura la inhabilitación por perder todos los puntos

El sistema de scoring nacional asigna 20 puntos iniciales a cada conductor. Cuando las infracciones acumuladas hacen que el saldo llegue a cero, se aplica una inhabilitación para conducir cuyo plazo aumenta en función de las veces que la persona haya agotado el puntaje.

Según la información oficial del Gobierno nacional, las sanciones por reincidencia se aplican de la siguiente manera:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días sin poder conducir.

Tercera vez: 180 días de inhabilitación.

Cuarta vez y siguientes: el plazo se duplica sucesivamente.

Para volver a conducir, la persona debe cumplir el período de inhabilitación y los requisitos de recuperación de puntos. El régimen también contempla cursos de seguridad vial para recuperar puntaje.

Por eso, una infracción que descuenta 10 puntos puede tener un impacto importante: si el conductor ya perdió puntos por otras faltas, el exceso de velocidad podría dejarlo más cerca de agotar el saldo y quedar inhabilitado.

En consecuencia, respetar los límites de velocidad es fundamental para conservar los puntos de la licencia y mantener la habilitación para circular.