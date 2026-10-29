Feriados por el papa León XIV: cómo se cobran los días si trabajo y cuánto me corresponde.

La visita del papa León XIV al país modificará el calendario laboral de noviembre del país y permitirá a muchos trabajadores a acceder a días adicionales de descanso. Durante el mes habrá feriados nacionales y locales, por lo que quienes presten servicios deberán conocer cómo se pagan los días trabajados y cuánto corresponde cobrar según la legislación vigente.

Cuándo son los feriados por la visita del papa León XIV

Mediante el decreto 1103/2026, publicado el lunes 28 de septiembre en el Boletín Oficial, el Gobierno confirmó los feriados de la visita por el Sumo Pontífice.

El lunes 9 será feriado nacional en todo el territorio argentino, mientras que el martes 10 será feriado en la provincia de Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires . Esto se debe a que ambas jurisdicciones estarán involucradas en las actividades y desplazamientos del papa León XIV. La medida responde a necesidades de organización, seguridad, logística y ordenamiento que requiere el operativo.

En caso del miércoles 11 de noviembre solo será feriado en la provincia de Buenos Aires . Más adelante, el 23 de noviembre, se conmemorará el Día de la Soberanía Nacional trasladado del 20/11, por lo que habrá otro feriado nacional.

Feriados por el papa León XIV: cómo se cobran los días si trabajo y cuánto me corresponde. Shutterstock

Cómo se pagan los feriados trabajados

El decreto define las fechas como feriados y no como días no laborables, por lo que corresponde aplicar el régimen del artículo 166 de la Ley de Contrato de Trabajo.

En este contexto, si se presta servicios un feriado el artículo 166 prevé el pago de la remuneración normal de un día laborable más una cantidad igual, es decir, se abona un 100% de recargo.

Quienes no trabajen no perderán el dinero, ya que si no se acude a los centros laborales deberá abonarse igualmente.

Cómo se calcula el pago de los feriados

Para calcular cuánto corresponde cobrar por un feriado trabajado, primero hay que determinar el valor de la jornada laboral. En el caso de los trabajadores mensualizados, la Ley de Contrato de Trabajo establece que la remuneración se calcula sobre la base del salario habitual. El valor diario será el sueldo dividido entre 25.

Por ejemplo, si un trabajador mensual cobra $ 1.000.000, el valor de su jornada para calcular el feriado será de $ 40.000 (1.000.000 dividido entre 25). Si trabaja durante la fecha, deberá cobrar otros $ 40.000, por lo que el total correspondiente será de $ 80.000.