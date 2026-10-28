Cuando una persona fallece y deja una casa, un departamento u otros bienes, pueden surgir conflictos entre los herederos sobre su administración, conservación o venta.

Si no hay acuerdo, la situación puede derivar en una intervención judicial para proteger el patrimonio hasta que se resuelva la sucesión.

El Código Civil y Comercial de la Nación establece que, durante el estado de indivisión hereditaria, los actos de administración y disposición requieren el consentimiento de todos los coherederos.

Qué es la indivisión hereditaria y cuándo comienza

Según el artículo 2323 del Código Civil y Comercial, la indivisión hereditaria abarca el periodo desde que ocurre la muerte del causante hasta que se realiza la repartición definitiva de los bienes.

Durante este tramo, los herederos no podrán disponer libremente del patrimonio hereditario.

Por ejemplo, si una persona fallece y deja una casa y dinero en una cuenta bancaria, no puede darse por sentado que uno de sus hijos se queda con la vivienda y otro con el dinero. Esa distribución debe resolverse mediante el proceso legal de la sucesión.

El artículo 2363 establece que la indivisión hereditaria solo cesa con la partición.

Sucesiones en Argentina. ChatGPT - creada con IA (El Cronista Audiencias)

Qué dice la ley sobre la venta de una casa heredada

El artículo 2325 del Código Civil y Comercial regula los actos de administración y disposición durante la indivisión hereditaria. Según la norma, no se puede vender una propiedad sin el consentimiento de todos los coherederos.

Esta regla es relevante cuando varios herederos comparten derechos sobre una propiedad y uno de ellos pretende venderla o disponer de ella sin el acuerdo de los demás.

Por su parte, el artículo 2324 permite que cualquiera de los herederos tome las medidas necesarias para conservar los bienes indivisos. La disposición busca evitar que el patrimonio se deteriore o pierda valor mientras permanece sin dividirse.

¿Qué pasa si un heredero quiere vender parte de su herencia durante la sucesión?

El heredero podrá vender parte de sus bienes en una sucesión, bajo la denominada “cesión de la herencia”, contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación.

De acuerdo al artículo 2302, un heredero puede ceder el derecho a una herencia o una parte indivisa de ella.

Es decir, se podrá transferir a otra persona (que puede ser un coheredero o un tercero) la totalidad o una parte de los derechos que le corresponden por la sucesión.

La operación no implica vender directamente un inmueble, un auto u otro bien individual de la herencia. Lo que se transmite es la participación que el heredero tiene dentro de la masa hereditaria.

Herencia: qué medidas judiciales pueden frenar la venta de una casa heredada

En Argentina, cuando hay un conflicto entre herederos por una casa u otro bien de una sucesión, se puede solicitar la intervención judicial para proteger el patrimonio y, si corresponde, frenar una operación de venta.

El artículo 2327 del Código Civil y Comercial de la Nación permite que cualquiera de los coherederos solicite medidas urgentes para resguardar el interés común, incluso antes de la apertura del proceso sucesorio. Entre ellas, contempla la designación de un administrador provisorio y la autorización de actos necesarios cuando la negativa de otros herederos pone en peligro ese interés.

Si se busca impedir una venta concreta, también se puede solicitar una medida cautelar, como la prohibición de contratar sobre el inmueble o la prohibición de innovar. La decisión depende del juez, que deberá evaluar las circunstancias del caso y si se cumplen los requisitos legales.

Estas medidas no se aplican automáticamente ante cualquier desacuerdo: es necesario justificar el riesgo para el patrimonio y cumplir las condiciones procesales correspondientes.