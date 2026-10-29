Dejar pasar los plazos establecidos perjudica la elegibilidad para la renovación del carné.

Para poder renovar una licencia de conducir en Nueva York es necesario cumplir con un requisito fundamental: que el ejemplar que se quiere actualizar no haya estado vencido durante dos años o más.

El estado fija los 24 meses de vencimiento como plazo máximo para ser elegible para la renovación. De exceder este tiempo, el portador de la licencia deberá obtener un carné de conducir desde cero, como si se estuviera tramitando por primera vez.

Por este motivo, quienes tengan una licencia de conducir vencida desde octubre 2024 o antes, en octubre 2026 no serán elegibles para renovar en Nueva York si se cumplieron los dos años y necesitarán tramitar un nuevo carné.

Las licencias de conducir vencidas desde octubre 2024 cumplieron sus dos años y ya no pueden ser renovadas, según la regla del DMV

Respetando la regla de los dos años, quienes tengan su licencia de conducir vencida desde octubre de 2024 o antes ya no son elegibles para la renovación, sino que deben solicitar un ejemplar original completamente nuevo utilizando el proceso estándar.

“Si tu licencia expiró hace 2 años o más, debes solicitar un original. Debes pasar la prueba de visión y la prueba escrita, completar un curso previo a la licencia y pasar una prueba de conducción ”, explica el DMV.

Las licencias de conducir de Nueva York que lleven vencidas más de dos años ya no son elegibles para la renovación. Mehaniq

Desde cuándo se puede renovar la licencia de conducir

El carné de circulación puede ser renovado hasta un año antes de que expire la licencia y como máximo dos años posteriores.

Realizar el trámite dentro de este tiempo hará que no sea necesario volver a pagar las tasas.

Quienes ya dispongan de una Real ID o una licencia de conducir Enhanced pueden optar por realizar la renovación de forma online. Lo mismo aplica para quienes quieran conservar su licencia Standard.

Información importante para quienes tengan una licencia de conducir vencida

Circular con una licencia vencida puede derivar en multas de