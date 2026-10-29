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El DMV exige a los conductores mayores completar la renovación de su licencia cada cinco años.

Los conductores de 70 años o más en California deben realizar un trámite presencial para renovar su licencia de conducir. La medida alcanza a quienes nacieron en 1956 o antes y ya cumplieron esa edad o más, siempre que les corresponda renovar el documento.

Según el Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), las licencias de estos conductores deben renovarse cada cinco años. Aunque la solicitud puede iniciarse por internet, es obligatorio acudir a una oficina para completar el procedimiento.

¿Qué trámite deben realizar los conductores de 70 años o más en California?

El DMV establece que los automovilistas de 70 años o más deben renovar su licencia presencialmente cuando llega la fecha de vencimiento.

Para completar el trámite, deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar una solicitud de renovación, que puede iniciarse por internet.

Acudir personalmente a una oficina del DMV.

Realizar y aprobar un examen de visión.

Actualizar su fotografía para la licencia.

Completar otras evaluaciones si el organismo las considera necesarias.

Desde octubre de 2024, el DMV dejó de exigir el examen teórico a la mayoría de los conductores que renuevan su licencia, aunque puede solicitarlo en determinados casos.

El examen de visión y la renovación presencial siguen siendo obligatorios para las personas de 70 años o más .

¿Qué pasa si un conductor de 70 años o más no renueva su licencia?

Los conductores de California que no completen el trámite antes del vencimiento de su licencia no podrán seguir manejando legalmente hasta renovarla.

En California, los conductores de 70 años o más deben renovar su licencia y aprobar un examen de visión. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El DMV establece que quienes tengan 70 años o más al momento del vencimiento deben acudir a una oficina para renovar el documento y aprobar el examen de visión.

La solicitud puede iniciarse por internet, pero el trámite no se completa sin la instancia presencial. Por eso, el organismo recomienda comenzar el procedimiento con anticipación para evitar que la licencia pierda vigencia.