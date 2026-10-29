Señal de tránsito de cruce de peatones en una avenida.

La Ley Nacional de Tránsito establece un sistema de señalización vial que permite advertir a los conductores sobre posibles riesgos en la vía pública.

Entre las señales preventivas se encuentra la de Cruce de Peatones, identificada como P.5, que tiene forma triangular, bordes rojos y una figura negra de una persona caminando sobre una senda peatonal.

Su función principal es anticipar la presencia de peatones y advertir a quienes conducen que deben extremar las precauciones para evitar accidentes .

Qué significa la señal de tránsito de Cruce de Peatones

La señal P.5 pertenece al grupo de Señales Preventivas, dentro de la categoría de Advertencias de máximo peligro, y anuncia que los vehículos se aproximan a un sector donde las personas pueden cruzar la calzada.

Cruce de peatones en una calle. Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Su presencia indica que los conductores deben prestar atención al entorno, moderar la velocidad y estar preparados para detenerse si hay peatones que necesitan atravesar la calle. La advertencia resulta especialmente importante en zonas con circulación peatonal frecuente, donde una maniobra imprevista puede provocar un siniestro vial.

En este aspecto, respetar dicha señal contribuye a mejorar la seguridad de quienes circulan a pie, ya que permite anticiparse a una situación de riesgo y evitar frenadas bruscas. Además, los conductores deben respetar la prioridad peatonal cuando corresponda, de acuerdo con las normas de tránsito vigentes.

Cuáles son las otras señales de advertencia de máximo peligro

El Sistema de Señalización Vial Uniforme incluye otras señales preventivas destinadas a alertar sobre situaciones que requieren mayor atención al volante.

Señales de tránsito preventivas Captura Sistema de Señalización Vial Uniforme | Composición El Cronista Audiencias

Las principales señales de este tipo son:

Cruce ferroviario (P.1). Advierte sobre la proximidad de un cruce con vías del ferrocarril.

Paneles de prevención (P.2). Señalan la aproximación a obstáculos o sectores que requieren precaución, con paneles rectos o curvos.

Cruz de San Andrés (P.3). Indica la presencia de un cruce ferroviario y advierte sobre la necesidad de extremar los cuidados.

Curva cerrada (P.4). Anuncia una curva pronunciada que exige reducir la velocidad y controlar la trayectoria del vehículo.

Cruce de Peatones (P.5). Advierte sobre un sector donde pueden cruzar personas a pie.

Atención (P.6). Señala la existencia de un peligro que requiere especial precaución por parte de los conductores.

Por qué es importante respetar las señales preventivas

Las señales de advertencia permiten anticipar situaciones potencialmente peligrosas antes de llegar al lugar donde se presentan. Por eso, reconocerlas y actuar en consecuencia resulta fundamental para prevenir accidentes y proteger tanto a los conductores como a los peatones.

Ante una señal de Cruce de Peatones, lo recomendable es disminuir la velocidad, observar ambos lados de la calzada y mantener una distancia de seguridad que permita frenar a tiempo. La atención debe ser todavía mayor cuando hay poca visibilidad o una circulación intensa de personas.