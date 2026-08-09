Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5439 (Lluvia).

1° 5439 11° 3586 2° 4906 12° 1426 3° 5896 13° 5217 4° 4858 14° 6065 5° 7706 15° 4216 6° 4325 16° 2983 7° 4991 17° 4954 8° 3559 18° 8461 9° 1626 19° 8275 10° 5835 20° 6774

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.