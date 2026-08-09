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Durante este sábado, 8 de agosto de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Tucumán. Los resultados oficiales ya fueron difundidos por la lotería provincial.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este sábado, 8 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5439 (Lluvia).

 1°5439 11°3586 
 4906  12°1426
 3°5896  13°5217 
 4858  14°6065 
 7706  15°4216 
 6°4325  16°2983
 4991  17°4954 
 3559  18°8461 
 1626  19°8275 
 10°5835 20°6774 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que ganar en la Quiniela depende del azar, consultar los resultados anteriores y las estadísticas puede darte una ventaja estratégica al apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

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