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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 7 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5798 (Lavandera).

 1°5798 11°9986 
 7112  12°2967
 3°5256  13°5401 
 9580  14°3132 
 6826  15°8918 
 6°1857  16°8132
 1262  17°7820 
 8753  18°4235 
 1485  19°7269 
 10°1956 20°5240 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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