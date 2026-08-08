La Quiniela de Tucumán llevó adelante este viernes, 7 de agosto de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este viernes, 7 de agosto de 2026. A la cabeza salió el 5798 (Lavandera).

1° 5798 11° 9986 2° 7112 12° 2967 3° 5256 13° 5401 4° 9580 14° 3132 5° 6826 15° 8918 6° 1857 16° 8132 7° 1262 17° 7820 8° 8753 18° 4235 9° 1485 19° 7269 10° 1956 20° 5240

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.